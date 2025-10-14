Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

Tο δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής - Ξέσπασε σε κλάματα η μητέρα του παιδιού

Newsbomb

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστροφή για το σπίτι θα …καθυστερήσει σημαντικά για έναν 91χρονο παππού που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου κατηγορούμενος για ασελγείς πράξεις σε βάρος του εγγονιού του, όταν το παιδί ήταν περίπου 12 ετών.

«Αυτά είναι παραμύθια. Για την κληρονομιά με κατηγορούν…», φέρεται να ισχυρίστηκε ο ηλικιωμένος κατά την απολογία του στο δικαστήριο, όμως η έδρα ήταν «κόλαφος» για τον κατηγορούμενο που τον έστειλε φυλακή με ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Στον ηλικιωμένο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό απ’ όσα ζήτησε η υπεράσπιση, ενώ το δικαστήριο με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα έδρας απέρριψε το αίτημα για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής λόγω προχωρημένου γήρατος. Μειοψήφησε μία δικαστής που είχε την άποψη ότι θα έπρεπε να του επιβληθεί η κατ’ οίκον έκτιση.

Ήταν τέτοια η απαξία των πράξεων αλλά και η στάση του κατηγορούμενου που το δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή. Μάλιστα ο εισαγγελέας της έδρας ανέφερε ότι ο 91χρονος δεν έδειξε να μετανιώνει ούτε για μία στιγμή.

Στο αίτημα της υπεράσπισης για κατ’ οίκον περιορισμό, η μητέρα του ανήλικου ξέσπασε μέσα στη δικαστική αίθουσα, φωνάζοντας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κάνει ούτε μία ημέρα φυλακή για τις αποτρόπαιες πράξεις που του αποδίδονται. Λίγο αργότερα στο άκουσμα της τελικής ετυμηγορίας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η μητέρα έπεσε στην αγκαλιά του συζύγου της, ξεσπώντας σε κλάματα.

Το ζευγάρι λόγω δουλειάς είχε χρειαστεί κάποιες φορές να αφήσει τα παιδιά στους παππούδες για να τα προσέχουν. Σε εκείνα τα χρονικά διαστήματα ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβαινε σε ασελγείς πράξεις στο παιδί. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία όταν κατά λάθος ηχογραφήθηκε στο κινητό μία συνομιλία του παππού προς το παιδί, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε στη διάθεση του πατέρα του ανήλικου.

Ο ίδιος πάντως ο ηλικιωμένος στο άκουσμα της απόφασης εμφανίστηκε εμβρόντητος καθώς, όπως σχολίαζε, δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο και δεν είχε καν κάποιον δικό του να του φέρει προσωπικά αντικείμενα.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45LIFESTYLE

Βαλέρια Κουρούπη για τα όρια στη σάτιρα: «Εγώ ποτέ σήμερα δεν θα έλεγα στον Τάσο Κωστή “γέλα χοντρέ”, μπορεί και να πήγαινα φυλακή»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

23:27LIFESTYLE

Τροχαίο με το αυτοκίνητο της γυναίκας του είχε ο Άλεκ Μπάλντουιν - Η ανάρτησή του στο Instagram μετά το συμβάν

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Νέα άφιξη μεταναστών στη Γαύδο - «Αδειάζει» το εκθεσιακό της Αγυιάς στα Χανιά

23:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Εφές 78-82: Ο Κορντινιέ τον λύγισε στο τέλος

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: 73χρονος νεκρός μετά από πτώση από ταράτσα

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί ο Μπεν Γκβιρ: Πλήρης διακοπή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα αν δεν επιστραφούν οι σοροί των ομήρων

22:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκε και το Κατάρ - Οι 24 ομάδες της τελικής φάσης

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νύφη πριν τον γάμο έκανε στάση στο δημαρχείο και το γλέντι ξεκίνησε με χορούς

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Σορούς Ισραηλινών ομήρων παρέλαβε ο Ερυθρός Σταυρός

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για εξαφάνιση 17χρονου στο Αιγάλεω

22:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Εφές - Παναθηναϊκός: «Τρέλα» για το πρώτο εντός έδρας ματς της χρονιάς - Ανακοινώθηκε sold out

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των Δημοκρατικών

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Η Κρητικοπούλα της Σχολής Αστυφυλάκων «σάρωσε» τα μετάλλια στο Παγκόσμιο Taekwondo

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (14/10/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 5.300.000 ευρώ

21:57TRAVEL

Εντυπωσιακό βίντεο drone με τις μοναδικές ομορφιές της Πάρου

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί την Ισπανία με τιμωρητικούς δασμούς

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που τυλίχθηκε στις φλόγες - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Αυτοί είναι οι δύο ηγέτες που δεν συμπαθεί ο Τραμπ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο» μέσα στο κάμπινγκ

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς» - Μπορεί να το κάνει πράξη;

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρέτισε την Εύα που κατέρρευσε την ώρα που πήγαινε στο μάθημα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Αντιφάσεις και «άλματα λογικής» από τους δύο συλληφθέντες - Το θολό τοπίο των καταθέσεων

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πρέβεζα: 73χρονος νεκρός μετά από πτώση από ταράτσα

21:05ΚΟΣΜΟΣ

«Παίρνουν φωτιά» τα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν: Εκτόξευση πυραύλων

22:17ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απειλεί να μεταφέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω των Δημοκρατικών

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες μας θρηνούν για τον πατέρα τους» λέει η σύζυγός του - Η περιουσία των 250 εκατομμυρίων δολαρίων

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο θλιβερός λόγος που η Νταϊάν Κίτον φορούσε πάντα καπέλα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι γιατρός, αλλά επιχειρηματίας» - Αναβολή στη δίκη του 43χρονου «πλαστικού χειρουργού» που χτύπησε γυναίκα

20:05LIFESTYLE

Πέθανε ο D’Angelo: Θρήνος για τον αστέρα του RnB

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνια μάνα: Έπρεπε να κάψω τα ρούχα των παιδιών μου για να τους μαγειρέψω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ