Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

Η επιστροφή για το σπίτι θα …καθυστερήσει σημαντικά για έναν 91χρονο παππού που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου κατηγορούμενος για ασελγείς πράξεις σε βάρος του εγγονιού του, όταν το παιδί ήταν περίπου 12 ετών.

«Αυτά είναι παραμύθια. Για την κληρονομιά με κατηγορούν…», φέρεται να ισχυρίστηκε ο ηλικιωμένος κατά την απολογία του στο δικαστήριο, όμως η έδρα ήταν «κόλαφος» για τον κατηγορούμενο που τον έστειλε φυλακή με ποινή κάθειρξης 10 ετών.

Στον ηλικιωμένο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό απ’ όσα ζήτησε η υπεράσπιση, ενώ το δικαστήριο με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα έδρας απέρριψε το αίτημα για κατ’ οίκον έκτιση της ποινής λόγω προχωρημένου γήρατος. Μειοψήφησε μία δικαστής που είχε την άποψη ότι θα έπρεπε να του επιβληθεί η κατ’ οίκον έκτιση.

Ήταν τέτοια η απαξία των πράξεων αλλά και η στάση του κατηγορούμενου που το δικαστήριο έκρινε ότι θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή. Μάλιστα ο εισαγγελέας της έδρας ανέφερε ότι ο 91χρονος δεν έδειξε να μετανιώνει ούτε για μία στιγμή.

Στο αίτημα της υπεράσπισης για κατ’ οίκον περιορισμό, η μητέρα του ανήλικου ξέσπασε μέσα στη δικαστική αίθουσα, φωνάζοντας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει κάνει ούτε μία ημέρα φυλακή για τις αποτρόπαιες πράξεις που του αποδίδονται. Λίγο αργότερα στο άκουσμα της τελικής ετυμηγορίας του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου η μητέρα έπεσε στην αγκαλιά του συζύγου της, ξεσπώντας σε κλάματα.

Το ζευγάρι λόγω δουλειάς είχε χρειαστεί κάποιες φορές να αφήσει τα παιδιά στους παππούδες για να τα προσέχουν. Σε εκείνα τα χρονικά διαστήματα ο ηλικιωμένος φέρεται να προέβαινε σε ασελγείς πράξεις στο παιδί. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία όταν κατά λάθος ηχογραφήθηκε στο κινητό μία συνομιλία του παππού προς το παιδί, το περιεχόμενο της οποίας περιήλθε στη διάθεση του πατέρα του ανήλικου.

Ο ίδιος πάντως ο ηλικιωμένος στο άκουσμα της απόφασης εμφανίστηκε εμβρόντητος καθώς, όπως σχολίαζε, δεν ήταν προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο και δεν είχε καν κάποιον δικό του να του φέρει προσωπικά αντικείμενα.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

Διαβάστε επίσης