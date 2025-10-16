Τροχαίο στην Κηφισίας: Η στιγμή που αυτοκίνητο έπεσε στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ
Ο έλεγχος αλκοτέστ όπου υποβλήθηκε ο 21χρονος οδηγός έδειξε πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Λεωφόρο Κηφισίας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, ένας 21χρονος οδηγός ο οποίος κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του περίπου στις 4:10 και «καρφώθηκε» στην τζαμαρία υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, στο ύψος του Αμαρουσίου. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του καταστήματος, ενώ το πίσω μέρος του αυτοκινήτου καταστράφηκε ολοσχερώς.
Ο οδηγός υπέστη μόνο ελαφρύ τραυματισμό. Ο έλεγχος αλκοτέστ όπου υποβλήθηκε έδειξε πως είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο, ενώ κινούταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή.