Πλαστικός χειρουργός: «Ήταν τόσο επιθετική που τρόμαξα», αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας για την 43χρονη

«Δεν την είδα τραυματισμένη. Πόσο μάλλον να εμφανιστεί την επόμενη ημέρα με κολάρο», είπε, μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας

Για το περιστατικό με τον πλαστικό χειρουργό που κατηγορείται ότι κακοποίησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή εκείνη οδηγούσε αργά, μίλησε στον ΑΝΤ1, αυτόπτης μάρτυρας που παρακολούθησε το σκηνικό.

Μέσα από την περιγραφή του, ο μάρτυρας δίνει νέα τροπή στην υπόθεση, αφού όπως ισχυρίζεται δεν είδε ποτέ τον 38χρονο κατηγορούμενο να επιτίθεται στην 43χρονη. Αντιθέτως, ισχυρίζεται ότι η οδηγός - φερόμενη ως θύμα - ήταν τόσο επιθετική που έκανε ακόμα και τους αστυνομικούς να σαστίσουν.

«Προσπαθούσε να την αποφύγει και του έκλεινε τον δρόμο»

«Αυτό που άκουσα και με έκανε να βγω έξω να κοιτάξω, ήταν οι φωνές της κυρίας που συνοδεύονταν από υβριστικές λέξεις για τον κύριο και την αστυνομία να είναι στη μέση και να παρακολουθεί απαθής. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ σοκαρίστηκα στην αρχή. Ήταν αρκετά επιθετική. Κάποια στιγμή και ο κύριος απάντησε με υβριστική φράση και της είπε "προσπάθησες να με σκοτώσεις πέντε φορές, αλλά το αυτοκινήτό μου τα έχει καταγράψει όλα σε κάμερα και θα πούμε αργότερα».

«Αυτό που ισχυρίστηκε ο ίδιος (πλαστικός χειρουργός) είναι ότι προσπάθησε να την αποφύγει, γιατί πήγαινε με 30 χλμ. σε ένα δρόμο που είναι για 70 χλμ. και κάθε φορά που προσπαθούσε να την αποφύγει, του έκλεινε τον δρόμο. Και μάλιστα της είπε ότι "προσπαθούσες να κάνει ζημιά σε ένα αυτοκίνητο που κάνει 55-60.000 ευρώ". Δεν την είδα τραυματισμένη. Πόσο μάλλον να εμφανιστεί την επόμενη ημέρα με κολάρο. Ήταν τόσο επιθετική που ο άλλος αστυνομικός προσπαθούσε να την συγκρατήσει να μην επιτεθεί στον άλλον κύριο.»

«Κάποια στιγμή η 43χρονη είπε ότι δέχθηκε επίθεση και ο άλλος κύριος της είπε "τι είναι αυτά που λες; Δεν έχω σηκώσει ποτέ χέρι σε γυναίκα και αυτό θα φανεί" Δεν φαινόταν να έχει κάποιο πρόβλημα.

Η δίκη του 38χρονου αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2025 προκειμένου να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

