Στις 29 Οκτωβρίου η δίκη του πλαστικού χειρούργου που κατηγορείται για την κακοποίηση 43χρονης

Αναβολή για τις 29 Οκτωβρίου 2025 δόθηκε στη δίκη του 38χρονου επιχειρηματία στο χώρο της πλαστικής χειρουργικής, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε μια 43χρονη γυναίκα στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή αυτή οδηγούσε αργά.

Η αναβολή δόθηκε προκειμένου να συνταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος.

Το χρονικό

Το περιστατικό ξεκίνησε έπειτα από λογομαχία στον δρόμο, όταν ο γιατρός ενοχλήθηκε επειδή η γυναίκα κινούνταν με χαμηλότερη ταχύτητα. Όπως καταγγέλλει η 43χρονη, ο άνδρας άρχισε να κορνάρει, να ανάβει και να σβήνει τα φώτα, φωνάζοντας και βρίζοντας.

Λίγο αργότερα, ο πλαστικός χειρουργός φέρεται να προσπέρασε το αυτοκίνητό της, να το ακινητοποίησε και να κατέβηκε έξω. Σε έξαλλη κατάσταση, την άρπαξε από τα μαλλιά και τη χτύπησε επανειλημμένα μέσα στο όχημά της.

Από τις φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, φαίνονται εμφανή τραύματα στο κεφάλι της, καθώς και τούφες μαλλιών που της ξερίζωσε.

Διαβάστε επίσης