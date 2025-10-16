Φοινικούντα: «Εγώ δεν μπήκα ποτέ στο κάμπινγκ» - Οι δύο διαφορετικές ιστορίες που λένε οι 22χρονοι

Πολύ διαφορετικές εκδοχές δίνει ο καθένας από τους δύο, μέχρι στιγμής, συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στη Φονικούντα.

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Αρνείται την φυσική αυτουργία ο συλληφθείς του φερόμενου ως εκτελεστή στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Μυστήριο καλύπτει τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, με την αστυνομία να έχει συλλάβει δύο άτομα, οι οποίοι δίνουν αντικρουόμενες καταθέσεις.

Οι δύο νεαροί, ηλικίας 22 ετών, εμπλέκονται στη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του χώρου. Ωστόσο, οι εκδοχές τους για τα γεγονότα διαφέρουν σημαντικά. Ο ένας παραδέχεται μεν συμμετοχή, αλλά αρνείται ότι πυροβόλησε, ενώ ο άλλος αρνείται κάθε εμπλοκή στη δολοφονία. Παράλληλα, η αστυνομία ερευνά τις δύο διαθήκες του θύματος, τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά τη δολοφονία, αλλά και τους συγγενείς του θύματος, μεταξύ των οποίων και ο33χρονος ανιψιός και κληρονόμος.

Ο δικηγόρος του φερόμενου ως δράστη, Δημήτρης Γκαβέλας, μιλώντας στο Mega, τόνισε πως ο πελάτης του αρνείται ότι πυροβόλησε και πως βρισκόταν σε σκούτερ έξω από το κάμπινγκ. Επισημαίνει ότι οι αναγνωρίσεις αποτελούν επισφαλή αποδεικτικό μέσο και πως το λάθος του πελάτη ήταν η παρουσία του στην Καλαμάτα. Επιπλέον, αποκάλυψε πως ο άλλος κατηγορούμενος τον είχε σοκάρει με περιγραφή σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ τόνισε ότι το όπλο δεν βρέθηκε στα χέρια του πελάτη του, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη διεύρυνση των ερευνών για τις σχέσεις και τα κίνητρα των εμπλεκομένων.

Όλα ανοιχτά

Η αστυνομία δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο και εξετάζει προσεκτικά τους ισχυρισμούς, προσπαθώντας να διακριβώσει ποιος πυροβόλησε και ποιος είχε υποστηρικτικόρόλο. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο 22χρονος που παραδόθηκε, ο στόχος τους ήταν να εκφοβίσουν τον ιδιοκτήτη για να αποσπάσουν χρήματα, όμως τα στοιχεία στη σκηνή του εγκλήματος δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

Το θύμα δέχθηκε δύο σφαίρες, μία στον θώρακα και μία στο μέτωπο, ενώ ο επιστάτης πυροβολήθηκε τρεις φορές στην πλάτη, γεγονός που υποδηλώνει πρόθεση εκτέλεσης και όχι απλώς εκφοβισμού. Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία απόπειρα εκβιασμού ή χρηματικής απαίτησης κατά την παραμονή των δραστών στο κάμπινγκ.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης ο τρόπος διαφυγής του ενός εκ των δραστών. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι διέφυγε δια θαλάσσης, ταξιδεύοντας περίπου16 ώρες έως το Πεταλίδι και στη συνέχεια περπάτησε επί πέντε ώρες για να φτάσει στην Καλαμάτα. Οι αστυνομικές αρχές αξιολογούν με επιφύλαξη αυτή την εκδοχή και διερευνούν το ενδεχόμενο να είχε συνεργούς ή βοήθεια στη διαφυγή του.

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα παραμένει σε κρίσιμο στάδιο, με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. να επικεντρώνονται τόσο στα αντικειμενικά ευρήματα της σκηνής όσο και στις σχέσεις και τα κίνητρα των εμπλεκομένων. Η αποκάλυψη της αλήθειας αναμένεται να ρίξει φως σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

