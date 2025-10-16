Φοινικούντα: Υπάρχει και τέταρτο άτομο εμπλεκόμενο στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ!

Ανοίγει ο κύκλος των ατόμων «ιδιαίτερου ενδιαφέροντος» από την ΕΛΑΣ

Δημήτρης Δρίζος


Την ώρα που οι δυο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αλληλοκατηγορούνται για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη, οι Αρχές έχουν άλλα δυο πρόσωπα στο κάδρο ως άμεσα εμπλεκόμενους!

Οι Αρχές δεν πείθονται από το διήγημα του 22χρονου που παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ την περασμένη Τρίτη, περί σεξουαλικής κακοποίησης το 2022 στο κάμπινγκ από τον 68χρονο ιδιοκτήτη καθώς ούτε καν απόπειρα καταγγελίας έκανε και αντίθετα έβγαζε και χρήματα εκβιάζοντας τον ηλικιωμένο!

Την ίδια ώρα, ο έτερος 22χρονος που έχει κατονομαστεί ως ο εκτελεστής του ιδιοκτήτη και του επιστάτη του κάμπινγκ, αναφέρει πως ναι μεν πήγε στο σημείο αλλά δεν είναι εκείνος που τράβηξε τη σκανδάλη.

Φοινικούντα - φονικό

Αρνείται την φυσική αυτουργία ο συλληφθείς του φερόμενου ως εκτελεστή στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Στην εξίσωση μπαίνει και ο ηθικός αυτουργός της στυγνής εκτέλεσης, με τις Αρχές να έχουν «κυκλώσει» συγκεκριμένο πρόσωπο ως ουσιαστικά καθοδηγητή των δυο νεαρών, καθώς το τηλεφώνημα που έγινε πριν τη δολοφονία έγινε σε άτομο που βρισκόταν ήδη στο κάμπινγκ και ουσιαστικά έστειλε... συστημένο τον εκτελεστή στο σημείο που βρισκόταν ο 68χρονος.

Και κάπου εδώ φαίνεται πως ανοίγει ο κύκλος των εμπλεκομένων καθώς σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ υπάρχουν ενδείξεις, και μάλιστα αρκετά ισχυρές, πως υπάρχει και τέταρτο άτομο το οποίο έπαιξε και αυτό ρόλο στο σχέδιο δολοφονίας του 68χρονου.

Καθώς έχει εντοπιστεί και δεύτερο τηλεφώνημα μετά τη δολοφονία του 68χρονου πως συγκεκριμένο πρόσωπο!

Οι ερευνητές εξετάζουν σενάριο τεσσάρων προσώπων: τον ηθικό αυτουργό, εκείνον που βοήθησε στη διαφυγή και τους δύο ήδη συλληφθέντες. Η δεύτερη κλήση εκτιμάται ότι σχετίζεται με το σημείο όπου οι δράστες χώρισαν διαδρομές μετά την απομάκρυνση περίπου ενός χιλιομέτρου από το κάμπινγκ, στοιχείο που «δένει» με την ανάγκη ενός ακόμη προσώπου για την παραλαβή του συνεργού.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΛΑΣ είναι κοντά στο να ξετυλίξει το κουβάρι και να διαλευκάνει τη δολοφονία που θυμίζει χολιγουντιανό θρίλερ, ενώ άνθρωποι κοντά στην υπόθεση υπογραμμίζουν διαρκώς πως «η ταυτότητα του ενόχου θα προκαλέσει έκπληξη»...





