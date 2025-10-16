Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι»

Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα για τους δύο νεαρούς

Κατερίνα Ρίστα

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι»
Ήταν φίλοι χρόνια. Μεγάλωσαν στην ίδια περιοχή , στις ίδιες καφετέριες. Δύο νέοι που έμοιαζαν να ακολουθούν μια ήσυχη, απλή ζωή, όπως τόσοι άλλοι .

Και όμως, σήμερα, τα ονόματά τους συνδέονται με μια από τις πιο σκληρές υποθέσεις.

Ο πρώτος, ο νεαρός που παρουσιάστηκε μόνος του στη ΓΑΔΑ, ήταν ο «γυμνασμένος» της παρέας. Το σώμα του πρόδιδε αφοσίωση, πειθαρχία, κόπο. Το όνειρό του — να καταφέρει να μπει στις ειδικές δυνάμεις. Οι φίλοι του τον θυμούνται να έχει πάντα μπροστά του έναν στόχο. Τα τελευταία χρόνια δούλευε σε ντελίβερι, έκανε παραδόσεις φαγητού στη γειτονιά. Παλιότερα, είχε περάσει και από οικοδομές.

Μόνη σκιά στο παρελθόν του, μια σύλληψη στα 16, όταν μαζί με δύο ακόμη ανήλικους είχαν σπάσει δεκατρία αυτοκίνητα στο Φάληρο.

Ο δεύτερος, ο άνδρας με την τραγιάσκα, φέρεται να είναι ο εκτελεστής. Ένας άνθρωπος γεμάτος αντιφάσεις. Οι γείτονες τον περιγράφουν ως «θορυβώδη», μιλούν για φασαρίες, για φωνές από το διαμέρισμά του. Όμως οι φίλοι του έχουν άλλη εικόνα: «ήρεμο παιδί», που πήγαινε κατηχητικό, που σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που δούλευε κι εκείνος διανομέας για να συντηρηθεί.

Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πώς οι δύο αυτοί νέοι, βρέθηκαν ξαφνικά στην πλευρά του εγκλήματος.

