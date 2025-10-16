Φοινικούντα: Αυτό είναι το πρόσωπο που αποκλείστηκε από την δεύτερη διαθήκη

Σφίγγει ο κλοιός της ΕΛ.ΑΣ. γύρω από τους δράστες της διπλής δολοφονίας της Φοινικούντας καθώς εκτός από τα δυο άτομα που έχουν οι Αρχές στα χέρια τους αυτή τη στιγμή στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκονται και άλλα δυο πρόσωπα, συγγενείς του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Παράλληλα, το «κλειδί» σύμφωνα με την ΕΛΑΣ βρίσκεται στη διαθήκη και την τεράστια περιουσία που άφηνε ο 68χρονος άνδρας σε «περίπτωση αιφνίδιου θανάτου». Κάτι το οποίο προφανώς και συνέβη με την αλλαγή στη διαθήκη να γίνεται μόλις τέσσερις ημέρες πριν δολοφονηθεί ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ!

Σύμφωνα με το MEGA, το άτομο που βρισκόταν στην πρώτη ιδιόχειρη διαθήκη και δεν βρισκόταν στη δεύτερη, είναι η ανιψιά του 68χρονου. Κάτι που οι Αρχές γνωρίζουν και εξετάζουν τι οδήγησε τον άτυχο άνδρα να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση.

Η διαθήκη, η οποία άνοιξε μόλις πέντε ημέρες μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του κάμπινγκ, άφηνε το 95% της περιουσίας του στον ανιψιό του και ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας της εκτέλεσης των δυο ανδρών.

Σε ό,τι αφορά το τέταρτο πρόσωπο το οποίο εμπλέκεται, εκτός του ηθικού αυτουργού, οι Αρχές έχουν στο «στόχαστρο» δεύτερο συγγενικό πρόσωπο καθώς εκτιμάται πως πλην των δυο συλληφθέντων τα άλλα δυο άτομα που είναι στο περιβάλλον του 68χρονου θύματος.

Ραντεβού των συλληφθέντων μια μέρα πριν τους πιάσουν

Όχι μόνον μιλούσαν τηλεφωνικά, αλλά πραγματοποίησαν και συνάντηση οι δύο επιβαίνοντες στο σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε για την δολοφονία του Κώστα Τομαρά και του επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, μετά από την αποτρόπαια πράξη.

Στην Αθήνα και μόλις 24 ώρες πριν την παράδοση του συνεργού στην ΓΑΔΑ, αυτός και ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός είχαν μια ολιγόλεπτη συνάντηση, με άγνωστο ακόμη περιεχόμενο. Το ραντεβού κράτησε μόλις λίγα λεπτά αλλά διερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο 22χρονοι, που αλληλοκατηγορούνται πλέον για την δολοφονία, μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή, αφού εκτελέστηκαν και επισήμως τα εντάλματα σύλληψής τους και κατέστησαν κατηγορούμενοι.

Το χρονικό των συλλήψεων

Υπενθυμίζεται ότι χθες το πρωί, ένας 22χρονος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και ενημέρωσε ότι ήταν αυτός που μαζί με τον εκτελεστή ταξίδεψαν από την Αθήνα για τη Φοινικούντα, ενώ δήλωσε ότι θα κατονόμαζε τον εκτελεστή.

Λίγες ώρες αργότερα η αστυνομία συνέλαβε στην Καλλιθέα τον έτερο 22χρονο, ο οποίος εκτέλεσε τα δύο θύματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ο εκτελεστής, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει να πιστεύει ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει.

