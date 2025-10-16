Βόλος: Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/10) ένας 16χρονος μαθητής Λυκείου στον Βόλο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Βόλος: Ξυλοκόπησαν 16χρονο σε σχολείο
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Το πρωί της Τετάρτης (15/10) ένας 16χρονος μαθητής Λυκείου στον Βόλο διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε μέσα στο προαύλιο του σχολείου του από δύο 17χρονους και έναν 23χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια του διευθυντή, ο οποίος επιχείρησε να χωρίσει τους νεαρούς, όμως δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, οι φερόμενοι ως δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου και κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου ατόμου.

Όπως προέκυψε, το περιστατικό σημειώθηκε στο Λύκειο της Νέας Ιωνίας Βόλου, όταν οι τρεις μαθητές επιτέθηκαν στον 16χρονο χτυπώντας τον με γροθιές. Το επεισόδιο έγινε αντιληπτό από καθηγητές που έσπευσαν να παρέμβουν και ενημέρωσαν άμεσα τις αρχές.

