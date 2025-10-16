Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Λάρισας για το λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή - «Η ασθενής είναι καλά»

Στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας διαπιστώθηκε νωρίτερα σήμερα ότι χορηγήθηκε κατά λάθος σκεύασμα σε ασθενή που υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία. Η νοσηλεύτρια που ήταν παρούσα σταμάτησε άμεσα τη διαδικασία και ενημέρωσε τον θεράποντα ιατρό.

Η ασθενής εξετάστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν κινδυνεύει και παραμένει στην κλινική για να συνεχίσει τη θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ οι εμπλεκόμενες νοσηλεύτριες έχουν απομακρυνθεί προσωρινά από την Ογκολογική Κλινική.

Όπως δήλωσε στο Νewsbomb.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το συμβάν συνέβη σε πτέρυγα όπου νοσηλεύονται ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Νοσηλεύτρια φέρεται να χορήγησε κατά λάθος σε καρκινοπαθή γυναίκα φάρμακο που προοριζόταν για άλλο ασθενή.

Ευτυχώς, η ζωή της γυναίκας δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς το λάθος έγινε έγκαιρα αντιληπτό και η χορήγηση του φαρμάκου διακόπηκε αμέσως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη διαταχθεί εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα. Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».