Λάρισα: Νοσηλεύτρια χορήγησε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή - Τι συνέβη

Ένα ακόμη περιστατικό ιατρικού λάθους σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Όπως δήλωσε στο Νewsbomb.gr ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το συμβάν συνέβη σε πτέρυγα όπου νοσηλεύονται ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Νοσηλεύτρια φέρεται να χορήγησε κατά λάθος σε καρκινοπαθή γυναίκα φάρμακο που προοριζόταν για άλλο ασθενή.

Ευτυχώς, η ζωή της γυναίκας δεν διατρέχει κίνδυνο, καθώς το λάθος έγινε έγκαιρα αντιληπτό και η χορήγηση του φαρμάκου διακόπηκε αμέσως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη διαταχθεί εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

