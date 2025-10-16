Viral στο TikTok: Κρητικός συνομιλεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικό
Ένα ξεκαρδιστικό βίντεο στο TikTok με έναν Κρητικό να συνομιλεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει γίνει viral
Μία ιδιαίτερη αλληλεπίδραση που καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του TikTok, έχει γίνει ήδη viral, προσφέροντας άφθονες στιγμές γέλιου. Ένας Κρητικός αποφάσισε να συνομιλήσει με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα ξεκαρδιστικό.
