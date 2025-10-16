Σχεδόν 14.000 μετανάστες αποβιβάστηκαν στην Κρήτη από την αρχή του έτους
Ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης, αποκάλυψε ότι οι ροές από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως και σήμερα αντί να μειώνονται, αυξάνονται στο νησί
Σχεδόν 14.000 παράνομοι μετανάστες έχουν αφιχθεί στην Κρήτη από τις αρχές του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης.
Ο έμπειρος συνδικαλιστής και μάχιμος λιμενικός υπογραμμίζει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως και σήμερα αντί να μειώνονται οι ροές, αυξάνονται σε ό,τι αφορά στην Κρήτη. Για πολλοστή φορά τόνισε ότι θα πρέπει να γίνει επανασχεδιασμός βάσει της νέας πραγματικότητας και να ενισχυθούν οι δυνάμεις.
Ο κ. Σφακιανάκης προειδοποίησε ότι πίσω στις ακτές της Λιβύης αναμένουν χιλιάδες ακόμα άτομα για να μπουν σε μία βάρκα για να έρθουν στην Ελλάδα, και ειδικότερα στην Κρήτη ως πρώτη πύλη εισόδου.
Όπως λέει, η Ελλάδα έχει μεγάλη εμπειρία από διαχείριση του μεταναστευτικού σε Ανατολικό Αιγαίο και Έβρο και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να καταγράφονται άλλες καθυστερήσεις καθώς όλο αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
*Με πληροφορίες από Cretalive.gr