Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε Τούρκο οδηγό φορτηγού - Μετέφερε παράνομα μετανάστες

Ένας 24χρονος Τούρκος οδηγός φορτηγού συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (16/10) με την κατηγορία την παράνομης μεταφοράς μεταναστών.

Η σύλληψή του έγινε από άνδρες του Λιμενικού Σώματος μετά τον εντοπισμό, χθες το απόγευμα, επτά Σύρων, ανάμεσά τους και 4 ανήλικα (τα μικρότερα 3 και 4 ετών), σε ελεγχόμενο χώρο εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι Σύροι, με συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, υπέδειξαν φορτηγό με επικαθήμενη καρότσα, από το οποίο εξήλθαν σκίζοντας το μουσαμά που περιβάλλει την καρότσα. Εξεταζόμενοι από στελέχη του Λιμενικού δήλωσαν, κατά πληροφορίες, πως επιβιβάστηκαν το περασμένο Σάββατο στην καρότσα, από χώρο στάθμευσης οχημάτων έξω από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να τους αντιληφθεί ο Τούρκος οδηγός.

Ο 24χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε το μεσημέρι στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, κατά συρροή, με σκοπό την κερδοσκοπία. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης από εργαζόμενο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ότι εντός του εμπορικού λιμένα Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν επτά αλλοδαποί. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου διαπίστωσαν ότι οι αλλοδαποί (υπήκοοι Συρίας) στερούνταν νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς είχαν επιβιβαστεί σε φορτηγό όχημα με επικαθήμενη καρότσα και εξήλθαν από αυτό, έχοντας σκίσει τον μουσαμά της καρότσας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 24χρονος αλλοδαπός οδηγός (υπήκοος Τουρκίας) του Φ/Γ οχήματος για παράβαση του άρθρου 25 του Ν.5038/2023 (ΦΕΚ Α’/81/2023) “Κώδικας μετανάστευσης”. Επιπρόσθετα, κατασχέθηκαν το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο, ένα κινητό τηλέφωνο, μία κάρτα SIM, καθώς και το χρηματικό ποσό των διακοσίων δέκα (210) ευρώ και χιλίων τριακοσίων εξήντα (1.360) λιρών Τουρκίας».