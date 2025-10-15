Νέα αποβίβαση μεταναστών στην Κρήτη: 33 άτομα έφτασαν με ξύλινη βάρκα στην Ιεράπετρα
30 άνδρες και 3 γυναίκες έφτασαν στο νησί
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέα άφιξη σκάφους μεταναστών σημειώθηκε στην Κρήτη, με 33 μετανάστες, 30 άνδρες και 3 γυναίκες, να αποβιβάζονται από ξύλινη βάρκα το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στην Ιεράπετρα. Σύμφωνα με δήλωσή τους, είναι υπήκοοι Σουδάν.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν το Λιμενικό Σώμα και το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, μέλη του οποίου βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να προσφέρουν όποια βοήθεια χρειαστεί, σύμφωνα με τη neakriti.gr.
Στη συνέχεια, το πιθανότερο είναι οι μετανάστες να φιλοξενηθούν στο παλιό δημοτικό σχολείο της κοινότητας Μύθων, όπως είχε συμβεί και με την τελευταία ομάδα μεταναστών που είχε φιλοξενηθεί πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Europe Cup: Ποδαρικό με το δεξί ο ΠΑΟΚ στην έδρα του
22:33 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εργασιακό νομοσχέδιο: Αποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συζήτηση στη Βουλή
22:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Η αγωνία για την τύχη ενός τραυματισμένου ασβού
22:15 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το πιο ακριβό μπέργκερ του κόσμου - Διατίθεται μόνο με πρόσκληση
22:07 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ