Νέα αποβίβαση μεταναστών στην Κρήτη: 33 άτομα έφτασαν με ξύλινη βάρκα στην Ιεράπετρα

Νέα άφιξη σκάφους μεταναστών σημειώθηκε στην Κρήτη, με 33 μετανάστες, 30 άνδρες και 3 γυναίκες, να αποβιβάζονται από ξύλινη βάρκα το βράδυ της Τετάρτης (15/10) στην Ιεράπετρα. Σύμφωνα με δήλωσή τους, είναι υπήκοοι Σουδάν.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν το Λιμενικό Σώμα και το Περιφερειακό Τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, μέλη του οποίου βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να προσφέρουν όποια βοήθεια χρειαστεί, σύμφωνα με τη neakriti.gr.

Στη συνέχεια, το πιθανότερο είναι οι μετανάστες να φιλοξενηθούν στο παλιό δημοτικό σχολείο της κοινότητας Μύθων, όπως είχε συμβεί και με την τελευταία ομάδα μεταναστών που είχε φιλοξενηθεί πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή.

