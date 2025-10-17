Διακοπές νερού την Παρασκευή (17/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, EKTAKTH
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Δημοκρίτου και Σουλίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, EKTAKTH
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Μακεδονομάχων και Ροδόπης
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, EKTAKTH
ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Ηρώων Πολυτεχνείου και Μυκόνου, ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΨΥΧΙΚΟ
Γεωρ. Σεφέρη και Αρ. Βαλαωρίτου
