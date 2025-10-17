Ξάνθη: Κατασχέθηκαν 462,5 λαθραία κιλά καπνού και φύλλων καπνού

Έναν Έλληνα πολίτη συνέλαβαν το μεσημέρι της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου 2025, σε οικισμό της Ξάνθης, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Συγκεκριμένα, ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα, αφού σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο σπίτι του βρήκαν και κατέσχεσαν:

εννέα νάιλον σακούλες με καπνό συνολικού βάρους 53 κιλών και 880 γραμμαρίων,

τριάντα επτά σακούλες με φύλλα καπνού συνολικού βάρους 408 κιλών και 745 γραμμαρίων, για τα οποία δεν είχαν αποδοθεί στο Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ένα μηχάνημα ανάδευσης και ένα μηχάνημα κοπής.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.