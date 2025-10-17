Τροφική δηλητηρίαση σε εστιατόριο της Ναυπάκτου: Το τζατζίκι «έστειλε» στο νοσοκομείο δύο άτομα

Σφραγίστηκε η επιχείρηση έπειτα από εξονυχιστικούς ελέγχους 


Αξέχαστη θα μείνει η επίσκεψη στη Ναύπακτο για δύο παρέες (μία από το Αντίρριο και μία από την Πάτρα) που βρέθηκαν στη γραφική πόλη για να απολαύσουν την ομορφιά και την ιστορία τους.

Οι δύο παρέες, άγνωστες μεταξύ τους, επισκέφθηκαν εστιατόριο της περιοχής για να φάνε το μεσημέρι. Ωστόσο, μετά την πάροδο μίας και πλέον ώρας από την κατανάλωση του γεύματος δύο μέλη των παρεών ένιωσαν αδιαθεσία (τάσεις για εμετό και πόνους στην κοιλιακή χώρα). Μάλιστα το μέλος της παρέας από το Αντίρριο, φθάνοντας στο σπίτι του λιποθύμησε και από την πτώση του χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα ο άνδρας είχε στην αγκαλιά του το 7 μηνών παιδί του το οποίο έπεσε και αυτό, χωρίς ωστόσο να πάθει κάτι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» όπου και νοσηλεύτηκε για 4 ημέρες. Στην ίδια κλινική, νοσηλεύτηκε και μια γυναίκα από την παρέα της Πάτρας με τα ίδια συμπτώματα (σπασμούς, λήθαργο και έμετο).

Οι γιατροί του νοσοκομείου τους υπέβαλλαν στις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι οι δύο ασθενείς είχαν υποστεί τροφική δηλητηρίαση. Μάλιστα έχουν παρθεί δείγματα όπου και εστάλησαν για ανάλυση στα εργαστήρια του ΕΟΔΥ στην Αθήνα.

Μετά το πόρισμα των γιατρών, οι οικογένειες των δύο ασθενών ενημέρωσαν τις υγειονομικές αρχές και κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που μετέβη στο συγκεκριμένο εστιατόριο και έπειτα από εξονυχιστικούς ελέγχους, το σφράγισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ελεγκτές εντόπισαν και άλλες παραβάσεις και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε το σφράγισμα του καταστήματος.

Η αιτία του κακού

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, αιτία της τροφικής δηλητηρίασης φαίνεται να είναι το τζατζίκι που τους σερβιρίστηκε. Όσοι από τους θαμώνες κατανάλωσαν αρκετή ποσότητα υπέστησαν και πιο έντονα τα συμπτώματα της δηλητηρίασης, ενώ κάποιοι άλλοι γλίτωσαν τα χειρότερα. Να σημειωθεί ότι το κατάστημα σύμφωνα με πληροφορίες την ημέρα εκείνη, ήταν γεμάτο από πελάτες, με άγνωστο τον αριθμό των ατόμων που μπορεί να έπαθαν τροφική δηλητηρίαση με ελαφρότερα συμπτώματα.

Κινήθηκαν νομικά

Οι οικογένειες των ασθενών έχουν κινηθεί νομικά και έχουν καταθέσει μήνυση ενώ και οι υγειονομικές αρχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η αστυνομία αυτεπάγγελτα άσκησαν δίωξη κατά του ιδιοκτήτη του εστιατορίου.

Η εφημερίδα «Ναυπακτία press» επικοινώνησε με την σύζυγο του ασθενή που υπέστη και τα πιο βαριά συμπτώματα και επιβεβαίωσε τα παραπάνω, ενώ όπως είπε δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτονται το συγκεκριμένο εστιατόριο. Νιώθει ωστόσο και οργή από το γεγονός ότι μετά από τόσες ημέρες κανείς από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη δεν θέλησε να μάθει για την πορεία των δύο ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, αλλά ούτε και ζήτησαν μια συγνώμη για το όλο περιστατικό.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων

Σε λίγες ημέρες αναμένονται και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για να απαντήσουν στο ερώτημα τι ήταν τελικά αυτό που καταναλώθηκε από τους πελάτες και είχαν υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση. Η συνέχεια θα δοθεί στην αίθουσα των δικαστηρίων ενώ θα πρέπει να πούμε πως το συγκεκριμένο περιστατικό αποτελεί μια δυσφήμιση για την περιοχή και ειδικά αυτές τις ημέρες που ο Οκτώβριος στη Ναύπακτο είναι γεμάτος εκδηλώσεις και δράσεις που προσελκύουν επισκέπτες.

Με πληροφορίες από lepantortv.gr



