Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 21χρονος κατηγορούμενος για συμμετοχή σε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων

Το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρει την ονομασία «764» με τους Αμερικανούς να το περιγράφουν ως «βίαιο, εξτρεμιστικό και μηδενιστικό»

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 21χρονος κατηγορούμενος για συμμετοχή σε κύκλωμα εκμετάλλευσης ανηλίκων
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 21 ετών ελληνοαμερικανός, που κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία δρούσε μέσω Διαδικτύου, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ευάλωτων ομάδων ανηλίκων και τη διακίνηση παιδικής πορνογραφίας, ανά την υφήλιο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του στηρίζεται στα ευρήματα έρευνας των αμερικανικών διωκτικών αρχών, σύμφωνα με τα οποία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προσέγγιζαν, μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα, ανυποψίαστα ανήλικα θύματα, προκειμένου να τα αναγκάσουν να «μοιραστούν» βίντεο με σκηνές βίας, αυτοτραυματισμούς, σεξουαλικές πράξεις, πορνογραφία κι άλλες αποτρόπαιες πράξεις. Κατά πληροφορίες, το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρει την ονομασία «764» στοχεύοντας σε ανήλικα, μεταξύ 8 και 17 ετών, ιδιαίτερα σε μαύρους νέους, νέους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ή νέους που αντιμετώπιζαν προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι Αμερικανικοί περιγράφουν την οργάνωση ως «βίαιη, εξτρεμιστική και μηδενιστική».

Την έκδοση του νεαρού ελληνοαμερικανού είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων. Ο ίδιος είχε συλληφθεί τον περασμένο Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει με την οικογένειά του, αλλά το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε να μην τον εκδώσει λόγω της ελληνικής ιθαγένειας του. Ήδη όμως βρισκόταν σε εξέλιξη έρευνα των ελληνικών Αρχών, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, για τις ίδιες πράξεις τις οποίες ο 21χρονος φέρεται να τέλεσε από τη χώρα μας, κι άρα υπήρχε δικαιοδοσία της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Μετά την περάτωση της έρευνας ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη εις βάρος του - όπως και κατά του 18χρονου συνεργού του - και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων με έμμεση αυτουργία, κατά συρροή και από κοινού, της πορνογραφίας ανηλίκων και της εκδικητικής πορνογραφίας.

Ο 21 ετών κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε το κατηγορητήριο. «Μπήκα στην εφαρμογή αλλά δεν έχω καμία σχέση με την συγκεκριμένη οργάνωση. Πήγα στο σπίτι του 18χρονου και πάτησα την εφαρμογή από τον δικό του υπολογιστή», φέρεται, μεταξύ άλλων, να απολογήθηκε. Εισαγγελέας και ανακριτής ομόφωνα τού «έδειξαν» το δρόμο για τις φυλακές.

Στο μεταξύ, ο 18χρονος συγκατηγορούμενός του - που σύμφωνα με το κατηγορητήριο τέλεσε τις εις βάρος του αποδιδόμενες πράξεις όσο ήταν ανήλικος - πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

