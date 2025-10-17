Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο συλληφθέντες για τον τραγικό πνιγμό της 3χρονης Matilda

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας αποκάλυψε τα δραματικά λεπτά πριν το συμβάν – Σοβαρές ελλείψεις ερευνούν οι Αρχές στην επιτήρηση της πισίνας του ξενοδοχείου

Ρόδος: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο συλληφθέντες για τον τραγικό πνιγμό της 3χρονης Matilda
Σοκ και βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει ο τραγικός πνιγμός της τρίχρονης Matilda σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου.

Το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά ανέδειξε τα κενά ασφαλείας που υπάρχουν ακόμη σε πολλές τουριστικές εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα σε χώρους με πισίνες όπου η παρουσία ναυαγοσώστη δεν είναι πάντα διασφαλισμένη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ενώπιων του ανακριτή βρέθηκαν δύο άνδρες -ένας 54χρονος Έλληνας που εργαζόταν σε συνεργαζόμενη επιχείρηση και ένας 44χρονος Βρετανός συγγενής του παιδιού-, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Και οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, πλημμεληματικού χαρακτήρα, καθώς το δικαστήριο δεν αναγνώρισε δόλο ή ενεργητική αμέλεια στη συμπεριφορά τους. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν λόγοι προσωρινής κράτησης και αποφάσισαν την άρση κάθε περιοριστικού όρου.

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, ο 54χρονος στην απολογία του υποστήριξε πως δεν είχε οποιαδήποτε ευθύνη επιτήρησης της πισίνας, καθώς η εργασία του αφορούσε την τεχνική υποστήριξη του χώρου και όχι τη φύλαξη των λουομένων.

Ο 44χρονος συγγενής του παιδιού, από την πλευρά του δήλωσε ότι δεν του είχε ανατεθεί η φροντίδα του παιδιού τη συγκεκριμένη στιγμή και ότι η μικρή απομακρύνθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή από την οικογένεια.

Και οι δύο εξέφρασαν την οδύνη τους για το γεγονός, τονίζοντας ότι το περιστατικό τους έχει συγκλονίσει βαθιά.

Καθοριστικό το βιντεοληπτικό υλικό – Τα 7 δραματικά λεπτά στην πισίνα

Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έχει το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου.

Το βίντεο δείχνει το παιδί να εισέρχεται μόνο του στην πισίνα και να παραμένει στο νερό για περίπου δέκα λεπτά χωρίς να αντιληφθεί κανείς την παρουσία του. Τελικά το παιδί ανασύρθηκε αναίσθητο από πελάτισσα του ξενοδοχείου, η οποία αντιλήφθηκε τυχαία το σώμα του να επιπλέει.

Η μικρή μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου παραμένει διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων με την κατάστασή της να θεωρείται μη αναστρέψιμη.

Η έρευνα των αρχών εστιάζει πλέον στις συνθήκες λειτουργίας της πισίνας και στο αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφάλειας. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο, ενώ η επιχείρηση επικαλείται ότι το συγκεκριμένο τμήμα του ξενοδοχείου θεωρείται «ιδιωτικός χώρος χρήσης» και εξαιρείται από την υποχρέωση παρουσίας ναυαγοσώστη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τι κατέγραψε το βίντεο

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού της κάμερας του ξενοδοχείου στη Λάρδο προκύπτουν τα ακόλουθα χρονικά σημεία:

  • 11:50:30 – Η ανήλικη προσεγγίζει μόνη της τη σκάλα της πισίνας από τη δεξιά πλευρά, χωρίς συνοδεία ενηλίκου.
  • 11:51:00 – Εισέρχεται στο νερό χωρίς να φαίνεται άλλος λουόμενος στο ίδιο σημείο.
  • 11:52:00 έως 11:53:00 – Το παιδί κινείται για λίγα δευτερόλεπτα στο νερό. Στη συνέχεια βυθίζεται.
  • 11:53:30 – Το σώμα της καλύπτεται από ένα φουσκωτό σωσίβιο που επιπλέει, καθιστώντας τη μη ορατή.
  • 11:55:00 έως 11:59:00 – Στο βίντεο διακρίνονται ενήλικες περιμετρικά της πισίνας, αλλά κανείς δεν αντιδρά.
  • 12:00:50 – Πελάτισσα του ξενοδοχείου παρατηρεί κάτι μέσα στο νερό, προσεγγίζει, αντιλαμβάνεται την παρουσία του παιδιού και το ανασύρει.

Το υλικό επιβεβαιώνει ότι η ανήλικη παρέμεινε 10 λεπτά μέσα στο νερό χωρίς επίβλεψη.

