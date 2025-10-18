Πύργος Απόλλων: Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον 24ο όροφο

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τους λόγους που έκαναν τον 44χρονο να βουτήξει στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στους Αμπελόκηπους το μεσημέρι της Παρασκευής, 17 Οκτωβρίου 2025.

Ο 44χρονος θα γινόταν πατέρας για δεύτερη φορά. Ήταν λίγο πριν τις 13:30 της Παρασκευής όταν ο 44χρονος, που φέρεται να έπινε τον καφέ του, έλαβε μια κλήση στο κινητό του τηλέφωνο. Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, ανέβηκε στο τραπέζι, πήρε φόρα και βούτηξε στο κενό.

Ο 44χρονος εργαζόταν σε νοσοκομείο ως τεχνικός και την Πέμπτη είχε ζητήσει αναρρωτική άδεια από τον διευθυντή του. Την Παρασκευή ο 44χρονος είπε στην έγκυο σύζυγό του πως θα πάει για δουλειά, αλλά βρέθηκε στο εστιατόριο του Πύργου Απόλλων και έπεσε στο κενό.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο και τρομάξαμε, νομίζαμε πως είχε σημειωθεί έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς αντικρίσαμε τον άνθρωπο στο έδαφος», περιέγραψε ιδιοκτήτρια καταστήματος λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ, που διαπίστωσαν ότι ο 44χρονος είχε χάσει τη ζωή του.

Η αστυνομία συγκεντρώνει στοιχεία με στόχο να διαπιστωθούν οι λόγοι που τον οδήγησαν στο απονενοημένο διάβημα. Προανάκριση για το τραγικό συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.

Ο 44χρονος φαίνεται ότι δεν είναι το πρώτο θύμα πτώσης από το ίδιο κτήριο. Στις 19 Μαΐου ένας άλλος άνδρας, ηλικίας 25 ετών, έπεσε στο κενό, επίσης, από τον 24ο όροφο, ενώ διασκέδαζε στο μπαρ που λειτουργεί στην ταράτσα.