Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί-Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος
Το όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν μέσα σε αυτό η μητέρα με το παιδί της
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νέο τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στον δρόμο προς Βούτες, κοντά στο ΠΑΓΝΗ.
Το ατύχημα σημειώθηκε στις 19:00 το απόγευμα, όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί.
Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της και ένα ακόμη άτομο, με την ΕΜΑΚ να επιχειρεί στο σημείο και να τους απεγκλωβίζει με ασφάλεια.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το παιδί φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά με το ΕΚΑΒ να παραλαμβάνει τόσο τον νεαρό έφηβο όσο και τους υπόλοιπους τραυματίες που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.
Με πληροφορίες από neakriti.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;
21:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα
20:43 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία
20:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί
18:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ