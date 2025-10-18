Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο

Στον σταθμό Λυκοποριάς ακινητοποιήθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train, οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου ακινητοποιήθηκε προσωρινά έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου, λόγω τεχνικού προβλήματος σε μία από τις μηχανές η αμαξοστοιχία IC 51 που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα, με 144 επιβάτες.

