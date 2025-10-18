Πάτρα: Δεύτερο περιστατικό με πτώση σοβάδων μέσα σε λίγες ώρες
Δεύτερο περιστατικό με πτώση σοβάδων, στην Πάτρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο περιστατικά με πτώση σοβάδων από κτήριο σημειώθηκαν με διάστημα λίγων ωρών στην Πάτρα.
Μετά το περιστατικό στη διασταύρωση των οδών Μιαούλη και Αγίου Ανδρέου, το μεσημέρι, τις απογευματινές ώρες έπεσαν σοβάδες στη διασταύρωση των οδών Λευκωσίας και Αθηνών, ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση χωρίς να τραυματιστεί περαστικός.
Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε τον χώρο με απαγορευτικές κορδέλες.
Με πληροφορίες από tempo24.news
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;
21:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα
20:43 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία
20:41 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί
18:17 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ