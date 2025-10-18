Πάτρα: Δεύτερο περιστατικό με πτώση σοβάδων μέσα σε λίγες ώρες

Δύο περιστατικά με πτώση σοβάδων από κτήριο σημειώθηκαν με διάστημα λίγων ωρών στην Πάτρα.

Μετά το περιστατικό στη διασταύρωση των οδών Μιαούλη και Αγίου Ανδρέου, το μεσημέρι, τις απογευματινές ώρες έπεσαν σοβάδες στη διασταύρωση των οδών Λευκωσίας και Αθηνών, ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση χωρίς να τραυματιστεί περαστικός.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε τον χώρο με απαγορευτικές κορδέλες.

Με πληροφορίες από tempo24.news

Διαβάστε επίσης