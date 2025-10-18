Κρήτη: Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για νυχτερινή πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε στις 4 σήμερα τα ξημερώματα

Newsbomb

Κρήτη: Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για νυχτερινή πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε… περιπέτεια εκτυλίχθηκε η νυχτερινή βόλτα δύο περιπατητών σε περιοχή των Λευκών Ορέων.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) όταν δύο τουρίστριες από την Ιταλία μια 60χρονη με την 31χρονη κόρη της αποφάσισαν να ακολουθούσουν ένα περιηγητικό μονοπάτι από τα Φαλάσαρνα προς το Μπάλο για να απολαύσουν την φυσιολατρική διαδρομή.

Κάποια στιγμή οι δύο γυναίκες έφτασαν σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν και λίγο πριν τις 7:30 το βράδυ κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή 15 αντρών από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό των δύο γυναικών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 4:00 σήμερα τα ξημερώματα με τους πυροσβέστες να παραδίδει τις δύο γυναίκες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τις μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων για προληπτικούς λόγους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ZDF: Επίκειται μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση;

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν στο όχημα μητέρα και παιδί - Σε σοβαρή κατάσταση ο ανήλικος

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία -Δημοσκόπηση: Το AfD φτάνει σε νέο υψηλό - Προηγείται του CDU/CSU

21:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άσεμνη χειρονομία του Χάνζι Φλικ στη νίκη της Μπαρτσελόνα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο - Η ανακοίνωση της εταιρείας

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια ψεύτικη ανάρτηση γίνεται viral: Τραμπ για Μερτς: «Ποιος στο καλό είναι αυτός ο τύπος;»

20:43ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρόδος: 90χρονος καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία

20:41LIFESTYLE

Ο Γιάννης Κακλέας μίλησε ανοικτά για το «τέρας» της κατάθλιψης: «Βίωσα σκοτάδια, με βοήθησε πολύ το θέατρο»

20:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK – ΠΑΟΚ: Προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, τελευταία στιγμή για Μουκουντί

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

20:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Δεύτερο περιστατικό με πτώση σοβάδων μέσα σε λίγες ώρες

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Σμύρνη: Έζησε μια φρίκη ενώ ψάρευε - Ένα ανθρώπινο κρανίο πιάστηκε στην πετονιά του

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για νυχτερινή πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία στην Κρήτη: Στο 10% τα αποθέματα του φράγματος Αποσελέμη

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Αίγυπτος αναμένεται να ηγηθεί της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

19:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Ιστορική νίκη για τη Μύκονο, «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση της Πυροσβεστικής με 4.500 ακόμα στελέχη έως το 2026 «τρέχει» η κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του θείου με τον ανιψιό και η άγνωστη «κόντρα» με τον Γερμανό

19:48ΥΓΕΙΑ

Ανδρόπαυση, η άγνωστη «κλιμακτήριος» των ανδρών στα 50 έτη - Τα συμπτώματα, οι συνέπειες και πώς αντιμετωπίζεται - Eιδικοί εξηγούν

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ για τους Tomahawk - «Νομίζω τελειώσαμε» - «Χαστούκι» σε Ουκρανία και ΕΕ

20:06ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για αποχώρηση από συνέντευξη στον ΣΚΑΪ: «Θέλησαν να αποπροσανατολίσουν για άλλη μία φορά τον κόσμο»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο - Η ανακοίνωση της εταιρείας

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μπορεί το αεροπλάνο του Πούτιν να πετάξει από τη Μόσχα στη Βουδαπέστη; Το σενάριο μέσω Ελλάδας;

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Αλλαγή του καιρού: Έρχεται χαμηλό βαρομετρικό με ισχυρές καταιγίδες τα επόμενα 24ωρα

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν με καταδέχεσαι» - «δεν είμαι σε mood» - Επιβεβαιώνει ο Κασσελάκης τη συνομιλία με Τζάκρη -Τι απαντά

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σοκάρει το βίντεο της βάναυσης κακοποίησης 13χρονης από 17χρονη

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εγώ φεύγω» - Αποχώρησε on air από το πλατό του ΣΚΑΪ

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τα τελευταία νέα για την κατάσταση της υγείας του

17:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Super League – Βρέθηκαν φωτοβολίδες, κοντάρια και κράνη στο γήπεδο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο θαρραλέος Έλληνας μουσικός που παίζει μπουζούκι κάνοντας βόλτα με μια αρκούδα στη Μόσχα

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλός δημοσιογράφος βάζει… φωτιά: Προτάθηκε στη Νότιγχαμ ο Μπενίτεθ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ