Κρήτη: Περιπέτεια για μάνα και κόρη που πήγαν για νυχτερινή πεζοπορία σε δύσβατο μονοπάτι

Σε… περιπέτεια εκτυλίχθηκε η νυχτερινή βόλτα δύο περιπατητών σε περιοχή των Λευκών Ορέων.

Όπως αναφέρει το cretapost.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το απόγευμα της Παρασκευής (17/10) όταν δύο τουρίστριες από την Ιταλία μια 60χρονη με την 31χρονη κόρη της αποφάσισαν να ακολουθούσουν ένα περιηγητικό μονοπάτι από τα Φαλάσαρνα προς το Μπάλο για να απολαύσουν την φυσιολατρική διαδρομή.

Κάποια στιγμή οι δύο γυναίκες έφτασαν σε ένα εξαιρετικά δύσβατο σημείο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν και λίγο πριν τις 7:30 το βράδυ κάλεσαν σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή 15 αντρών από την 3η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό των δύο γυναικών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε στις 4:00 σήμερα τα ξημερώματα με τους πυροσβέστες να παραδίδει τις δύο γυναίκες σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τις μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων για προληπτικούς λόγους.

