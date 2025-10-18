Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που έκανε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Αθήνα: Ταλαιπωρία για 144 άτομα

Αμαξοστοιχία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα με 144 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (18/10) προσωρινά έξω από τον σταθμό Λιτοχώρου, λόγω τεχνικού προβλήματος σε μία από τις μηχανές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train για την αμαξοστοιχία IC 51. Όταν διαπιστώθηκε ότι η επί τόπου αποκατάσταση της βλάβης δεν ήταν εφικτή παρά τις προσπάθειες του προσωπικού στη συνέχεια αποφασίστηκε η αποσύνδεση της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη στον σταθμό του Λιτοχώρου και η αμαξοστοιχία συνέχισε την πορεία της έως τη Λάρισα με τη δεύτερη μηχανή. Στη Λάρισα αναμένεται να αντικατασταθεί η μηχανή και η αμαξοστοιχία να συνεχίσει το ταξίδι της προς τον τελικό της προορισμό.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού, ενώ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:

- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

- είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.