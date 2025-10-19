Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή:Ημερολόγιο πληρωμών για 640.000 αγρότες
Ελεύθερος Τύπος: Επέκταση περιορισμών στα Airbnb
Το Βήμα: Στρατηγική διπλής κάλπης
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου
Διαβάστε επίσης
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι πάνε ταμείο
13:39 ∙ LIFESTYLE
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος