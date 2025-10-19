Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή:Ημερολόγιο πληρωμών για 640.000 αγρότες

Ελεύθερος Τύπος: Επέκταση περιορισμών στα Airbnb

Το Βήμα: Στρατηγική διπλής κάλπης

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το χαμηλό βαρομετρικό φέρνει καταιγίδες και στην Αθήνα - Πότε έρχεται το «Αγιοδημητριάτικο καλοκαιράκι»

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Τέσσερα ασφαλή συμπεράσματα και δύο σενάρια υψηλού ρίσκου

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Έφτασε η ώρα των απαντήσεων - Στον ανακριτή σήμερα οι 22χρονοι, τι θα ισχυριστούν

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου:Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που οι δικαιούχοι πάνε ταμείο

05:45ΕΛΛΑΔΑ

04:43ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Έξι στους δέκα Γερμανούς αντιτίθενται σε στρατιωτική θητεία με κλήρωση

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ξεκίνησαν οι εργασίες για ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία - Ερζεγοβίνη: Νέα ηγεσία για την σερβική δημοκρατία της Βοσνίας

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρ: Συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Προειδοποιούν τη Χαμάς «Είχαμε πληροφορίες για επιθέσεις κατά αμάχων» - Θα ήταν παραβίαση της Συμφωνίας

02:05ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε η «μαμά του Εράσμους» - Η ακαδημαϊκός που ενέπνευσε εκατομμύρια νέους

01:39ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων - Μεταφέρονται για ταυτοποίηση

01:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απελαύνουν τους επιζώντες της στρατιωτικής επιχείρησης κατά ναρκοϋποβρυχίου στην Καραϊβική

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα καθυστερεί την παράδοση των λειψάνων ομήρων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 17 νεκροί από ανατροπή λεωφορείου - Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: «Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ να αναγκάσει το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονέσκ»

23:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοκ για Ρούνε: Σοβαρός τραυματισμός στον αχίλλειο και μένει εκτός για μήνες

23:55LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η νέα τρυφερή φωτογραφία σε απογευματινή τους έξοδο

