«Τσουνάμι» ο Παναθηναϊκός στην Τουρκία: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (18/10)

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα τεράστιο «διπλό» μέσα στην Τουρκία, επικρατώντας 95-81 της Εφές, με τους Όσμαν, Σλούκα και Γιούρτσεβεν να πραγματοποιούν φανταστική εμφάνιση, αναγκάζοντας τους φίλους των γηπεδούχων να φύγουν από το γήπεδο πολύ πριν το τέλος του αγώνα.

Η επικράτηση του «τριφυλλιού» για τη Euroleague είχε ξεχωριστή θέση στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων του Σαββάτου (18/10). «7στερο τσουνάμι» είναι ο πιο χαρακτηριστικός τίτλος κι όπως υπογραμμίζεται: «ομαδάρα για υπόκλιση ο Παναθηναϊκός διέλυσε 95-81 την Εφές στην Πόλη και έφτασε το 4-1 στην κορυφή της Euroleague».

«Να σχεδιάσεις ομάδα πρωταγωνίστρια» ζήτησε ο Γιάννης Αλαφούζος από τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος, όπως θα δείχνουν θα απαντήσει «ναι» στην πρόταση του Παναθηναϊκού, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία.

«Όλα για Πιρόλα» ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, επιθυμεί να προχωρήσει σε αναπροσαρμογή συμβολαίου στον 23χρονο στόπερ.

«Διπλό δίλημμα!» στην ΑΕΚ, καθώς μια θέση στο κέντρο της άμυνας και μια στα χαφ, «βασανίζουν» τον Νίκολιτς, ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

