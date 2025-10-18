Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Δωράκι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες
Ελεύθερος Τύπος: Έρχεται νέο fast track Εξοικονομώ
Η Καθημερινή: Η ατζέντα της Αθήνας και το «αγκάθι» της Κύπρου
Τα Νέα: Ο κυρ Παντελής κρατά το κλειδί
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 18 Οκτωβρίου:Σε ποιούς να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα
03:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: Ανέστειλε την ποινή του πρώην βουλευτή Τζορτζ Σάντος
01:10 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Zελένσκι: Η Ρωσία "φοβάται" τους πυραύλους Tomahawk
21:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σοκ στον Άρη: Στο χειρουργείο ο Βοριαζίδης με εξεργασία στα γεννητικά όργανα
13:41 ∙ WHAT THE FACT
Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία
03:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
