Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μειωμένες τιμές (έως 35%) σε 2.180 προϊόντα

Ελεύθερος Τύπος: Δημοσίευση διαθήκης σε 7 ημέρες

Η Καθημερινή: Τα ευρωπαϊκά drones, η λύση του Ισραήλ και η Τουρκία

Τα Νέα: Σε μια εβδομάδα οι κληρονομιές

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

