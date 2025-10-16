Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Μειωμένες τιμές (έως 35%) σε 2.180 προϊόντα
Ελεύθερος Τύπος: Δημοσίευση διαθήκης σε 7 ημέρες
Η Καθημερινή: Τα ευρωπαϊκά drones, η λύση του Ισραήλ και η Τουρκία
Τα Νέα: Σε μια εβδομάδα οι κληρονομιές
