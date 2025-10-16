Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Μειωμένες τιμές (έως 35%) σε 2.180 προϊόντα

Ελεύθερος Τύπος: Δημοσίευση διαθήκης σε 7 ημέρες

Η Καθημερινή: Τα ευρωπαϊκά drones, η λύση του Ισραήλ και η Τουρκία

Τα Νέα: Σε μια εβδομάδα οι κληρονομιές

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διέταξε τη CIA να κάνει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα – Στο στόχαστρο το καθεστώς Μαδούρο

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γέφυρες με... εμπόδια ρίχνει η Κατσέλη στον Τσίπρα: «Δεν τα σπάσαμε ποτέ - Ούτε ο Τσίπρας δεν μπορεί χωρίς συμπράξεις»

07:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Αδιαπέραστος ο Κηφισός - Μποτιλιάρισμα από την Κηφισιά έως τον Πειραιά!

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μαρουάν Μπαργούτι: «Ισραηλοί φρουροί ξυλοκόπησαν τον πατέρα μου, δεν μπορούσε να περπατήσει για μέρες» καταγγέλλει ο γιος του

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πλησιάζει η μέρα που θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

07:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: «Σύγκρουση κορυφής» σήμερα για την εξωτερική πολιτική

07:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με τα ραντεβού - Πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στο Λασίθι

07:15ΥΓΕΙΑ

Ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους: Πιο κοντά από ποτέ οι επιστήμονες σε εμβόλιο που σταματά τον καρκίνο και τις μεταστάσεις

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

06:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Υπάρχει και τέταρτο άτομο εμπλεκόμενο στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ!

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «καλοκαίρι του Άη Δημήτρη» - Θα φτάσει στους 30 η θερμοκρασία

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Χρειαζόταν διπλή ελληνική «ένεση» και την κάνει με Τετέι-Παντελίδη

06:32LIFESTYLE

Ο Γιώργος Λιανός στο Newsbomb: «Tο The Floor έχει πολλές ανατροπές και τη σωστή συνταγή»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιωτική θητεία με κλήρωση; Η Γερμανία ετοιμάζεται να το κάνει πράξη, πότε συνέβη ξανά

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις Παναγιωτόπουλου περί «τριτοκοσμικών, ψημένων στον ήλιο, εργατών»

