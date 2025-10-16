«Φονιάς Χολμς» και «Τρομερό διπλό μπαμ»: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων - Βίντεο
Δείτε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.
Η νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR για την 4η αγωνιστική της EuroLeague επί της Βιλερμπάν, χάρη στη σπουδαία εμφάνιση του Ρισόν Χολμς, αλλά και το σπουδαίο διπλό μεταγραφικό χτύπημα του Τριφυλλιού στο ποδόσφαιρο, με την απόκτηση των Τεττέη και Παντελίδη, ξεχωρίζουν στα σημερινά πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.
Παράλληλα, υπάρχουν τα τελευταία νέα για το κυριακάτικο ντέρμπι της Super League, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.
Δείτε τα σημερινά πρωτοσέλιδα:
