Τροχαία ατυχήματα: Σοκάρουν τα στατιστικά στοιχεία - Το αυτοδιαγνωστικό αλκοτέστ και πώς χρησιμεύει

Παρά τη μερική βελτίωση στη συμπεριφορά των οδηγών ως προς την κατανάλωση αλκοόλ, τα στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν σοκαριστικά.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφηκαν 421 νεκροί και 394 θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη τη χώρα, με κυριότερες αιτίες την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, μόνο στην Αττική καταγράφηκαν 6 νεκροί, 669 τραυματίες (εκ των οποίων οι 8 σοβαρά) και 559 τροχαία ατυχήματα.

Αντίθετα, τον Σεπτέμβριο του 2024, τα τροχαία ήταν λιγότερα, όμως οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες: 15 νεκροί και 585 τραυματίες μέσα σε έναν μήνα.

Τα αίτια παραμένουν ίδια: απροσεξία, παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μη χρήση ζώνης και κράνους, αλλά και κατανάλωση αλκοόλ.

Εύκολο και φθηνό αυτοδιαγνωστικό τεστ για το αλκοόλ

Ένα απλό στη χρήση και οικονομικό αυτοδιαγνωστικό τεστ για το αλκοόλ παρουσίασε η φαρμακοποιός Ευρυδίκη Ναλμπάντη, τονίζοντας ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια. Όπως ανέφερε, η ακρίβεια του τεστ φτάνει το 98%, ενώ κοστίζει μόλις 5 με 7 ευρώ.

«Το βασικό είναι να μη χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Όμως, από τη στιγμή που υπάρχει, καλό είναι να το έχουμε μαζί μας, ειδικά όταν δεν είμαστε σίγουροι αν έχουμε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο αλκοόλ», επεσήμανε η κ. Ναλμπάντη.

Για την σωστή χρήση του τεστ, η ίδια εξήγησε: «Το τεστ είναι πάρα πολύ απλό. Περιλαμβάνει δύο σωληνάκια. Το πιέζουμε στα χέρια μας μέχρι να ακούσουμε ένα “κλικ”. Στη συνέχεια, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και φυσάμε δύο φορές, για 10 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε δύο λεπτά για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα».

Σύμφωνα με τη φαρμακοποιό, υπάρχει ένα χρωματολόγιο πάνω στη συσκευασία που βοηθά στην ερμηνεία του αποτελέσματος.

«Αν η ένδειξη μείνει λευκή, το τεστ είναι αρνητικό. Αν αλλάξει χρώμα και γίνει ροζ ή κόκκινο, αυτό σημαίνει παρουσία αλκοόλ στο αίμα – και σίγουρα δεν οδηγούμε», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της σωστής χρονικής απόστασης από την κατανάλωση:

«Για να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 λεπτά από την κατανάλωση αλκοόλ, φαγητού ή ακόμη και τσιγάρου. Δυστυχώς, πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό».

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η συσκευασία περιλαμβάνει και δεύτερο τεστ:

«Αν το πρώτο δείξει θετικό, περιμένουμε περίπου 30 λεπτά και επαναλαμβάνουμε με το δεύτερο τεστ, για να είμαστε σίγουροι».

Τέλος, η κ. Ναλμπάντη υπενθύμισε πως δεν υπάρχει τρόπος να “πειράξει” κανείς το αποτέλεσμα ή να εξαφανίσει το αλκοόλ από τον οργανισμό πιο γρήγορα: «Ό,τι και να κάνουμε, το σώμα μας χρειάζεται χρόνο για να μεταβολίσει το αλκοόλ. Δεν υπάρχει μαγική λύση».

