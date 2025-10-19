Τροχαία ατυχήματα: Σοκάρουν τα στατιστικά στοιχεία - Το αυτοδιαγνωστικό αλκοτέστ και πώς χρησιμεύει

Τον Σεπτέμβριο του 2025, μόνο στην Αττική καταγράφηκαν 6 νεκροί, 669 τραυματίες και 559 τροχαία ατυχήματα

Newsbomb

Τροχαία ατυχήματα: Σοκάρουν τα στατιστικά στοιχεία - Το αυτοδιαγνωστικό αλκοτέστ και πώς χρησιμεύει
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρά τη μερική βελτίωση στη συμπεριφορά των οδηγών ως προς την κατανάλωση αλκοόλ, τα στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα παραμένουν σοκαριστικά.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφηκαν 421 νεκροί και 394 θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλη τη χώρα, με κυριότερες αιτίες την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τη χρήση κινητού τηλεφώνου.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, μόνο στην Αττική καταγράφηκαν 6 νεκροί, 669 τραυματίες (εκ των οποίων οι 8 σοβαρά) και 559 τροχαία ατυχήματα.

Αντίθετα, τον Σεπτέμβριο του 2024, τα τροχαία ήταν λιγότερα, όμως οι απώλειες ήταν μεγαλύτερες: 15 νεκροί και 585 τραυματίες μέσα σε έναν μήνα.

Τα αίτια παραμένουν ίδια: απροσεξία, παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μη χρήση ζώνης και κράνους, αλλά και κατανάλωση αλκοόλ.

Εύκολο και φθηνό αυτοδιαγνωστικό τεστ για το αλκοόλ

Ένα απλό στη χρήση και οικονομικό αυτοδιαγνωστικό τεστ για το αλκοόλ παρουσίασε η φαρμακοποιός Ευρυδίκη Ναλμπάντη, τονίζοντας ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια. Όπως ανέφερε, η ακρίβεια του τεστ φτάνει το 98%, ενώ κοστίζει μόλις 5 με 7 ευρώ.

«Το βασικό είναι να μη χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Όμως, από τη στιγμή που υπάρχει, καλό είναι να το έχουμε μαζί μας, ειδικά όταν δεν είμαστε σίγουροι αν έχουμε ξεπεράσει το επιτρεπτό όριο αλκοόλ», επεσήμανε η κ. Ναλμπάντη.

Για την σωστή χρήση του τεστ, η ίδια εξήγησε: «Το τεστ είναι πάρα πολύ απλό. Περιλαμβάνει δύο σωληνάκια. Το πιέζουμε στα χέρια μας μέχρι να ακούσουμε ένα “κλικ”. Στη συνέχεια, παίρνουμε μια βαθιά ανάσα και φυσάμε δύο φορές, για 10 δευτερόλεπτα. Περιμένουμε δύο λεπτά για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα».

Σύμφωνα με τη φαρμακοποιό, υπάρχει ένα χρωματολόγιο πάνω στη συσκευασία που βοηθά στην ερμηνεία του αποτελέσματος.

«Αν η ένδειξη μείνει λευκή, το τεστ είναι αρνητικό. Αν αλλάξει χρώμα και γίνει ροζ ή κόκκινο, αυτό σημαίνει παρουσία αλκοόλ στο αίμα – και σίγουρα δεν οδηγούμε», ξεκαθάρισε.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της σωστής χρονικής απόστασης από την κατανάλωση:
«Για να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμα, πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 15 λεπτά από την κατανάλωση αλκοόλ, φαγητού ή ακόμη και τσιγάρου. Δυστυχώς, πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό».

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η συσκευασία περιλαμβάνει και δεύτερο τεστ:
«Αν το πρώτο δείξει θετικό, περιμένουμε περίπου 30 λεπτά και επαναλαμβάνουμε με το δεύτερο τεστ, για να είμαστε σίγουροι».

Τέλος, η κ. Ναλμπάντη υπενθύμισε πως δεν υπάρχει τρόπος να “πειράξει” κανείς το αποτέλεσμα ή να εξαφανίσει το αλκοόλ από τον οργανισμό πιο γρήγορα: «Ό,τι και να κάνουμε, το σώμα μας χρειάζεται χρόνο για να μεταβολίσει το αλκοόλ. Δεν υπάρχει μαγική λύση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κουκουλοφόροι βανδάλισαν τράπεζες και μεσιτικό γραφείο - Βίντεο ντοκουμέντο

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Η ώρα και το κανάλι

12:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους οι επιζώντες της επίθεσης σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η «τρολ» απάντηση στο «No Kings» με βίντεο AI - Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Θεϊκή» απάτη στη Βραζιλία: Πουλούσαν «θαυματουργές» προσευχές φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη

11:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ ΔΥΠΑ: Ποιους αφορά - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδιανόητος Λιονέλ Μέσι: Έκανε χατ τρικ με απίθανα γκολ και κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» στο MLS - Βίντεο

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: Σοκάρουν τα στατιστικά στοιχεία το τελευταίο 9μηνο - Το αυτοδιαγνωστικό αλκοτέστ και πώς χρησιμεύει

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν φοβόμαστε μην βγουν τα τανκς στους δρόμους

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός προσποιήθηκε πως πέθανε για να δει ποιος θα έρθει στην κηδεία του

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

10:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Έχουμε χρέος να προασπίσουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χυδαία ψεύδη»: Στη δικαιοσύνη ο Μυλωνάκης για συκοφαντικό δημοσίευμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδιανόητος Λιονέλ Μέσι: Έκανε χατ τρικ με απίθανα γκολ και κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» στο MLS - Βίντεο

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

13:39LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μεγάλη έκπληξη από τον ALPHA -Τι έκανε Φερεντίνος και Φάρμα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ