Ηγουμενίτσα: Σφοδρή σύγκρουση Ι.Χ. και μοτοσικλέτας - Ένας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Ηγουμενίτσα, στην περιοχή του Μαυρουδίου.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, Ι.Χ. αυτοκίνητο επιχείρησε αναστροφή κλείνοντας τη λωρίδα κυκλοφορίας σε δίκυκλη μοτοσικλέτα που κινούνταν κανονικά.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Φιλιατών για τις πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

Διαβάστε επίσης