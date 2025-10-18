Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Διασωληνώθηκε ο 13χρονος - Σε καλύτερη κατάσταση η μητέρα του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο στον δρόμο από ΠΑΓΝΗ προς Βούτες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να ανατραπεί.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της ενώ στο άλλο ένας άνδρας, με την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ να επιχειρούν στο σημείο και να απεγκλωβίζουν τα άτομα που παγιδεύτηκαν.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 13χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου οι γιατροί λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του αποφάσισαν να τον διασωληνώσουν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στον 13χρονο θα γίνουν μία σειρά από εξετάσεις ενώ υπάρχει η πιθανότητα να μεταφερθεί και στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού του.

Να σημειωθεί ότι η μητέρα του ανήλικου είναι σε καλύτερη κατάσταση, όπως και το άλλο άτομο που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

