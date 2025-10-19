Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ο 13χρονος που τραυματίστηκε στο τροχαίο στο Ηράκλειο, φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Newsbomb

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Πατρίς
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια του 13χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες το βράδυ του Σαββάτου (18/10) στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το cretapost, ο 13χρονος που τραυματίστηκε στο τροχαίο στο Ηράκλειο, φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται δίπλα του ενώ όπως αναφέρουν οι θεράποντες ιατροί, τα επόμενα 24ωρα είναι τα κρίσιμα.

Την ίδια ώρα, με ελαφρύτερα τραύματα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο η μητέρα του παιδιού αλλά και οδηγός του δεύτερου οχήματος που εμπλέκεται στο τροχαίο.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 7 το βράδυ όταν δύο οχήματα που κινούνταν στις Βούτες συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά μεταξύ τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένας 13χρονος με τη μητέρα του στα συντρίμμια του ενός οχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 8 άντρες και από την ΕΜΑΚ που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενώ ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν το παιδί, την μητέρα και τον οδηγό του άλλου οχήματος μεταφέροντάς τους στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 13χρονος φέρει σοβαρά τραύματα με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί και να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ενώ λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Την ίδια ώρα η μητέρα του 13χρονου και ο οδηγός του άλλου οχήματος έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κουκουλοφόροι βανδάλισαν τράπεζες και μεσιτικό γραφείο - Βίντεο ντοκουμέντο

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Η ώρα και το κανάλι

12:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επαναπατρίστηκαν στις χώρες καταγωγής τους οι επιζώντες της επίθεσης σε υποβρύχιο που μετέφερε ναρκωτικά

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η «τρολ» απάντηση στο «No Kings» με βίντεο AI - Βασιλιάς σε μαχητικό βομβαρδίζει με περιττώματα τους διαδηλωτές

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

11:34ΚΟΣΜΟΣ

«Θεϊκή» απάτη στη Βραζιλία: Πουλούσαν «θαυματουργές» προσευχές φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη

11:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 750 ευρώ ΔΥΠΑ: Ποιους αφορά - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδιανόητος Λιονέλ Μέσι: Έκανε χατ τρικ με απίθανα γκολ και κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» στο MLS - Βίντεο

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία: Σοκάρουν τα στατιστικά στοιχεία το τελευταίο 9μηνο - Το αυτοδιαγνωστικό αλκοτέστ και πώς χρησιμεύει

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν φοβόμαστε μην βγουν τα τανκς στους δρόμους

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός προσποιήθηκε πως πέθανε για να δει ποιος θα έρθει στην κηδεία του

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

10:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Έχουμε χρέος να προασπίσουμε το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

10:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Χυδαία ψεύδη»: Στη δικαιοσύνη ο Μυλωνάκης για συκοφαντικό δημοσίευμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ξανά ο Φιντάν: «Δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα έξι»

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

09:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις συναλλαγές μας – Νέοι κανόνες, POS και IRIS

11:52ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινά στρατεύματα στη Ράφα - Με αεροπορικές επιδρομές απαντά ο IDF

11:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Χωρίς ίχνη πυρίτιδας τα ρούχα του φερόμενου ως δολοφόνου του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Για την ανατροπή του αιώνα ο Φερστάπεν μετά τους θριάμβους στο Τέξας - Η ώρα και το κανάλι

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: 13χρονος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

11:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αδιανόητος Λιονέλ Μέσι: Έκανε χατ τρικ με απίθανα γκολ και κέρδισε το «Χρυσό Παπούτσι» στο MLS - Βίντεο

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί για τον 29ο Ποδηλατικό Γύρο Αθήνας - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο ΕΚΑΒ: Πέθανε ο διασώστης Δημήτρης Μητρόπουλος έπειτα από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

16:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Ποιοι θα λάβουν ειδοποίηση για πρόστιμο έως και 20.000€ αν δεν συμμορφωθούν

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πώς θα κινηθούν τα δύο κύματα κακοκαιρίας

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Γιοχάνεσμπουργκ: Η παρακμή της «Χρυσής Πόλης» της Νότιας Αφρικής - Από τα γκολ στο Μουντιάλ του 2010 στα «αυτογκόλ» του σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ