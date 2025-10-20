Καματερό: Ταυτοποιήθηκε ο «αστυνομικός με το ψυγείο» - Κλήθηκε να καταθέσει

Ταυτοποιήθηκε από την ΕΛΑΣ ο αστυνομικός που εθεάθη να μεταφέρει ψυγείο με περιπολικό και έχει κληθεί να καταθέσει για το περιστατικό, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνά τους για το συμβάν.

Ο αστυνομικός υπηρετεί στο Γ' Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι ο εν λόγω αστυνομικός έγινε viral νωρίτερα μέσω ενός βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok και τον απαθανατίζει να κυκλοφορεί σε δρόμο του Καματερού με ένα ψυγείο φορτωμένο στο πορτμπαγκάζ του περιπολικού.

Μάλιστα, την ώρα του περιστατικού ήταν εκτός υπηρεσίας και εκτός τομέα ευθύνης.

