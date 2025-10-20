Εντονη ανησυχία στο Ρέθυμνο για την επίθεση σε μαθητές στη στάση σχολικού λεωφορείου
Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Ατσιποπούλου καταδικάζει την επιθετική συμπεριφορά ενήλικα προς μαθητές σε στάση σχολικού λεωφορείου τη Δευτέρα
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, κατά τις πρωινές ώρες, σε μία από τις στάσεις σχολικού λεωφορείου του σχολείου.
