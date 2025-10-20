Εντονη ανησυχία στο Ρέθυμνο για την επίθεση σε μαθητές στη στάση σχολικού λεωφορείου

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του, μετά από ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025, κατά τις πρωινές ώρες, σε μία από τις στάσεις σχολικού λεωφορείου του σχολείου.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας