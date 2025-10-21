Διακοπές νερού την Τρίτη (21/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΓΛΥΦΑΔΑ
Ιάσονος και Ανδ. Παπανδρέου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΕΦΥΡΙ, EKTAKTH
ΖΕΦΥΡΙ
Παναγίας Γρηγορούσας και Κρυστάλλη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, EKTAKTH
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Φιλελλήνων και Φιλικής Εταιρείας
