Πάτρα: Κομμάτια σοβάδων έπεσαν σε προαύλιο σχολείου – Αποκλείστηκε ο χώρος

Πτώση σοβάδων στον προαύλιο χώρο των δημοτικών σχολείων στο σχολικό συγκρότημα «Γλαράκη» στην Πάτρα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε γονείς μαθητών. Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο και ενώ το σχολείο δεν λειτουργούσε και δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Ωστόσο, οι γονείς των μαθητών αναστατώθηκαν διαβάζοντας το μήνυμα που τους εστάλη μέσα στο Σαββατοκύριακο και με το οποίο τους ενημέρωναν για… αλλαγές στην διαδικασία προσέλευσης των μαθητών χθες Δευτέρα λόγω… κτιριακών προβλημάτων.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω κτηριακού προβλήματος που εντοπίστηκε στο πάνω προαύλιο, από τις 20/10/2025 οι μαθητές θα εισέρχονται και θα αποχωρούν από το σχολείο από την πόρτα του κάτω προαυλίου, ΡΟΎΦΟΥ, και από εκεί θα μπαίνουν μέσα στα δύο κτήρια. Μέχρι να τελειώσουν οι εργασίες απαγορεύεται η παρουσία μαθητών στο πάνω προαύλιο, οι πόρτες θα παραμένουν κλειδωμένες και τα διαλείμματα θα γίνονται στο κάτω προαύλιο. Το κυλικείο θα λειτουργεί για το διάστημα αυτό στην πρώτη αίθουσα του ισογείου του κτηρίου Α, πλάι στο 10ο Νηπιαγωγείο. Το σχολείο θα μεριμνήσει για παροχή μπουκαλιών νερών στους μαθητές χωρίς χρέωση, λόγω μη δυνατότητας πρόσβασης στις βρύσες του πάνω προαυλίου. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», έγραφε το μήνυμα που έλαβαν οι γονείς των μαθητών.

Οι γονείς αναστατώθηκαν και έσπευσαν να ενημερωθούν τι συνέβη. Μάλιστα υπήρξαν και ορισμένοι που πήγαν στο σχολείο και είδαν μερική κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος της πρόσοψης κτιρίου ως αποτέλεσμα της βροχόπτωσης.

Άγνωστο παραμένει αν έχει κληθεί κάποιος μηχανικός για να εξετάσει την στατικότητα του κτιρίου μπροστά στον κίνδυνο το φαινόμενο να επαναληφθεί.

Με πληροφορίες από flamis.gr

