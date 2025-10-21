Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

Μετ' εμποδίων εξελίσσεται η κίνηση των οχημάτων στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας το πρωί της Τρίτης (21/10), με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού οι καθυστερήσεις υπολογίζονται σε άνω της μισής ώρας από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ στο αντίθετο ρεύμα οι οδηγοί θα χρειαστούν έως και ένα τέταρτο περισσότερο για να φτάσουν στον προορισμό τους από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30' από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/vAIgLGVSap — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 21, 2025

Την ίδια ώρα στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από Αιγάλεω ώς Νέα Ιωνία, καθώς και η Κηφισίας από το Ψυχικό έως το Μαρούσι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Συγγρού και τη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αθήνα καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.