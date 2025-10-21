Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα κατά της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα συγκέντρωση στο Σύνταγμα στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών, μπροστά στη Βουλή.

Δεκάδες πολίτες, μέλη φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της ομάδας «Μέχρι Τέλους», διαμαρτυρόμενοι ενάντια στην τροπολογία που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή και προβλέπει την απαγόρευση συγκεντρώσεων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Οι συγκεντρωμένοι δηλώνουν πως θα παραμείνουν έξω από τη Βουλή.

Από τη συγκέντρωση δεν έλειπαν και τα τραγούδια εμψύχωσης.

Διαβάστε επίσης