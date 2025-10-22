Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) σε ξενοδοχείο στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
Η πυρκαγιά, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώθηκε στην περιοχή Κεραμέ, σε φιάλη υγραερίου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα για την κατάσβεση της του πύρινου μετώπου.
