Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου για φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) σε ξενοδοχείο στον Δήμο Αγίου Βασιλείου.

Η πυρκαγιά, που βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώθηκε στην περιοχή Κεραμέ, σε φιάλη υγραερίου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα για την κατάσβεση της του πύρινου μετώπου.