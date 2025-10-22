Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος στους «ζηλωτές» για τις νέες ταυτότητες: «Έχουμε κάποιους ψυχοπαθείς»

Κατά τη διάρκεια δεξίωσης στο αστυνομικό μέγαρο, η οποία διοργανώθηκε για τον εορτασμό του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγίου Αρτεμίου, ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος προέβη σε αιχμηρές δηλώσεις σχετικά με τον λεγόμενο «ζηλωτισμό» και σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, όπως είναι η έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Ο Μητροπολίτης άσκησε δριμεία κριτική σε όσους, όπως είπε, «παρουσιάζονται βασιλικότεροι του βασιλέως», αναφερόμενος σε ομάδες που απαγορεύουν θρησκευτικά τις μεταμοσχεύσεις και την προσφορά αίματος.

Αναφερόμενος στο επίμαχο ζήτημα των νέων ταυτοτήτων, ο Μητροπολίτης τόνισε πως «αυτά μας μάραναν», όταν ήδη «τα σκοτεινά κέντρα» έχουν γεμίσει την καθημερινότητά μας με τεχνολογία, όπως κινητά και laptop, σημειώνοντας μάλιστα πως «ακόμα και ο ουρανός παρακολουθείται».

Ο κ. Παύλος εστίασε τις επικρίσεις του σε συγκεκριμένα πρόσωπα που εναντιώνονται στις ταυτότητες, κάνοντας λόγο για «κάποιους ψυχοπαθείς, λεγόμενους ζηλωτές, καλόγερους και καλόγριες που γυρίζουν με το ταγάρι και έχουν καμιά δεκαριά κινητά και laptop».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μητροπολίτης εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το ελληνικό έθνος, επισημαίνοντας το «μοναδικό προνόμιον» που αυτό διαθέτει, να είναι ομόγλωσσο, ομοεθνές και ομόθρησκο.

