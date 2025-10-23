Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 61χρονος σε τροχαίο

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025, σε δρόμο των Καπαριανών στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 61χρονου άνδρα. Η σύγκρουση μεταξύ ενός επιβατικού αυτοκινήτου και ενός αγροτικού οχήματος είχε τραγική κατάληξη για τον συνοδηγό του ενός οχήματος.

Το ατύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ το αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το αγροτικό σε κεντρικό δρόμο των Καπαριανών. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού, ενός άνδρα 61 ετών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, οι οποίες μετέφεραν στο νοσοκομείο και δύο νεαρές γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα, οι οποίες τραυματίστηκαν ελαφρύτερα.

Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε πάνω σε τσιμεντένια κολώνα που ανήκει σε κατοικία, ενώ το αγροτικό όχημα κατέληξε μέσα σε αυλή, αφού πρώτα κατέστρεψε την σιδερένια αυλόπορτα της ιδιοκτησίας.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας παράγοντες όπως η ταχύτητα, η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και πιθανές τεχνικές βλάβες των οχημάτων.

Το τραγικό συμβάν αναδεικνύει και πάλι την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανονισμών οδικής ασφάλειας και προσοχή στους δρόμους της Κρήτης.