Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 50χρονου

Με τραύματα σε πρόσωπο και σώμα νοσηλεύεται στο «Αγλαΐα Κυριακού» ο 4χρονος γιος της οικογένειας

Άγγελος Βουράκης

Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 50χρονου
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε σε βάρος του 50χρονου για τον άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος της 40χρονης συζύγου του στο Κορωπί, η οποία βρίσκεται διασωληνωμενη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Ο κατηγορούμενος ο οποίος εμφανίστηκε στον εισαγγελέα χωρίς δικηγόρο, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

«Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

«Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» φέρεται να είπε ο 4χρονος γιος της οικογένειας στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλλάβουν τον 50χρονο. Άλλωστε, ο 50χρονος χτυπούσε με μανία τη σύζυγό του μπροστά στα αθώα μάτια των παιδιών τους.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 50χρονος άπλωνε χέρι στη σύζυγό του. Έχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, αφού το 2023 είχε συλληφθεί ξανά για επίθεση εναντίον της συζύγου του, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός».

Με τραύματα σε πρόσωπο και σώμα ο 4χρονος γιος της οικογένειας

Στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» φιλοξενούνται τα δύο παιδιά της 40χρονης γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της μπροστά τους, μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Το 4χρονο παιδί της οικογένειας έχει τραύμα κάτω από το μάτι ενώ έχουν εντοπίσει και τραύματα σε μέση και κεφάλι.

Οι Αρχές εξετάζουν αν τα τραύματα σχετίζονται με το περιστατικό.

Τα παιδιά, ηλικίας 3,5 μηνών και 4 ετών, βρίσκονταν μπροστά στον ξυλοδαρμό και μάλιστα, ο 4χρονος γιος ήταν εκείνος που ενημέρωσε τους αστυνομικούς για όσα συνέβησαν. «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί, ενώ ο πατέρας του λίγο νωρίτερα επέμενε πως δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με την 40χρονη. Ο 50χρονος άνδρας, όταν κάλεσε το 100 είπε «ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη», θέλοντας να πείσει ότι δεν ευθύνεται για τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον ίδιο μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί άρχισαν να ρωτούν τι συνέβη, ωστόσο ο 50χρονος επέμενε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Μετά τη μαρτυρία του παιδιού, ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχε επιτεθεί και πάλι στη σύζυγό του.

Η 40χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Ο 50χρονος την είχε χτυπήσει με μανία στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητη, με πολλαπλά, βαριά τραύματα.

Τα παιδιά του ζευγαριού οδηγήθηκαν στο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου φιλοξενούνται, καλά στη σωματική υγεία τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:28WHAT THE FACT

Λιθουανία: Ήθελαν να ρίξουν πρόστιμο σε ρομπότ που μιλούσε ρωσικά, αλλά ατύχησαν

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Λιθουανία: Κλειστά τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας λόγω μπαλονιών από τη Λευκορωσία

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Οι ΗΠΑ «εξετάζουν ακόμη» εάν θα δώσουν πυραύλους Τόμαχοκ στο Κίεβο

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10ετης κάθειρξη σε 25χρονη - Ανάγκαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει ολημερίς έξω από κατάστημα

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αδιανόητο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων – Τον απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά

21:17ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Σοβαρό πρόβλημα στο μάτι η Δώρα Γκουντούρα – «Μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής μου»

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 50χρονου για τον ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του

21:09ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 40χρονος άνδρας λιποθύμησε ενώ περπατούσε - Χτύπησε το κεφάλι του - Εισήχθη στο νοσοκομείο

21:08LIFESTYLE

Τζον Μπον Τζόβι: «Ευγνώμων και ταπεινός» που μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από επέμβαση στις φωνητικές χορδές του

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Tι έλεγε πραγματικά ο Ρίγκαν στη διαφήμιση που έφερε τη ρήξη στις εμπορικές σχέσεις Τραμπ - Καναδά

21:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ζέσταμα Ρογκαβόπουλος και Χουάντσο

21:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο «πιο συγκινητικός» πίνακας του Πικάσο πωλήθηκε σε δημοπρασία για 32 εκατομμύρια ευρώ

20:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπλεγμένος και ο Κέβιν Γκαρνέτ στην υπόθεση που συγκλονίζει το ΝΒΑ

20:48ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Επιστρέφει με νεο καθηλωτικό επεισόδιο και δύο υποθέσεις που συγκλονίζουν

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Βρέθηκε ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο﻿ αξίας 600.000 ευρώ - Είχε «εξαφανιστεί» κατά την μεταφορά του

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Η αίθουσα χορού του Τραμπ «εξαφάνισε» 2 ιστορικές μανόλιες από τον Κήπο Ζακλίν Κένεντι

20:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Με τραύματα σε πρόσωπο και σώμα ο 4χρονος γιος της οικογένειας

20:27LIFESTYLE

Θεοφανία Παπαθωμά: «Έχω νιώσει περισσότερο ανταγωνισμό από άνδρες στην υποκριτική, οι γυναίκες έχουμε αλληλεγγύη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Μπιλ Γκέιτς αποκαλύπτει τις τρεις δουλειές που θα επιβιώσουν από την τεχνητή νοημοσύνη

21:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 10ετης κάθειρξη σε 25χρονη - Ανάγκαζε την 6χρονη κόρη της να ζητιανεύει ολημερίς έξω από κατάστημα

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι σημαίνει ο ασταθής πολικός στρόβιλος για τον φετινό χειμώνα της Ελλάδας

20:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αμπελόκηποι: Εντοπίστηκε νεκρός αστυνομικός - Αυτοκτονία βλέπουν οι Αρχές

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Το μαρτύριο της 40χρονης, η ζωή στα social media και η έκπληξη που ετοίμαζε το θύμα στον 50χρονο

20:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Με τραύματα σε πρόσωπο και σώμα ο 4χρονος γιος της οικογένειας

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

20:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Συνελήφθη 18χρονος που έκλεψε κινητό από επιβάτη του μετρό - Τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 50χρονου για τον ξυλοδαρμό της 40χρονης συντρόφου του

06:16ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - Η απάντηση του «Φραπέ»: «Δικάζομαι δημόσια χωρίς δικαίωμα να πω την αλήθεια» - Ζαλίζουν τα ευρήματα για τον αγρότη

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη καταγγελία στο Newsbomb: Όταν ο σημαιοφόρος με αυτισμό «βγήκε λάθος» – Η κλήρωση που έγινε πληγή σε ένα σχολείο

20:48ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός AKTOR: Η κρίσιμη εκτός έδρας δοκιμασία των «πράσινων»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά έκλεψε υαλοκαθαριστήρες από ηλικιωμένο και τον πήρε στο κατόπι - Παραλίγο να πέσει στη θάλασσα ο δράστης

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελληνικό μωσαϊκό του 5ου αιώνα ανακαλύφθηκε στην αρχαία Έδεσσα της Ανατολίας

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Μάνος Χατζιδάκις: Η τυχαία συνάντηση που τον ενέπνευσε να γράψει τον «Κεμάλ» και η μουσική απάντηση του Ρασούλη 30 χρόνια μετά 

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Διονύση Σαββόπουλου: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει επικήδειο

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Επιστρέφει με νεο καθηλωτικό επεισόδιο και δύο υποθέσεις που συγκλονίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ