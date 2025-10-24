Κορωπί: Με τραύματα σε πρόσωπο και σώμα ο 4χρονος γιος της οικογένειας

Στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» φιλοξενούνται τα δύο παιδιά της 40χρονης γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της μπροστά τους, μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Το 4χρονο παιδί της οικογένειας έχει τραύμα κάτω από το μάτι ενώ έχουν εντοπίσει και τραύματα σε μέση και κεφάλι.

Οι Αρχές εξετάζουν αν τα τραύματα σχετίζονται με το περιστατικό.

Τα παιδιά, ηλικίας 3,5 μηνών και 4 ετών, βρίσκονταν μπροστά στον ξυλοδαρμό και μάλιστα, ο 4χρονος γιος ήταν εκείνος που ενημέρωσε τους αστυνομικούς για όσα συνέβησαν. «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί, ενώ ο πατέρας του λίγο νωρίτερα επέμενε πως δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με την 40χρονη. Ο 50χρονος άνδρας, όταν κάλεσε το 100 είπε «ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη», θέλοντας να πείσει ότι δεν ευθύνεται για τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον ίδιο μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί άρχισαν να ρωτούν τι συνέβη, ωστόσο ο 50χρονος επέμενε ότι δεν γνώριζε τίποτα. Μετά τη μαρτυρία του παιδιού, ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχε επιτεθεί και πάλι στη σύζυγό του.

Η 40χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Ο 50χρονος την είχε χτυπήσει με μανία στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητη, με πολλαπλά, βαριά τραύματα.

Τα παιδιά του ζευγαριού οδηγήθηκαν στο «Αγλαΐα Κυριακού», όπου φιλοξενούνται, καλά στη σωματική υγεία τους.

