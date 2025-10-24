Κορωπί: «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» - Πώς ο 4χρονος γιος αποκάλυψε την αλήθεια για τον ξυλοδαρμό

Μπορεί ο 50χρονος να κάλεσε στο 100 και να είπε με τρεμάμενη φωνή «ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη», θέλοντας να πείσει ότι δεν ευθύνεται για τον άγριο ξυλοδαρμό της συζύγου του, στο σπίτι τους στο Κορωπί. Όμως, τον «έκαψε» ο 4χρονος γιο του.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα έρευνες, ο 50χρονος κάλεσε την Αστυνομία ισχυριζόμενος ότι εντόπισε τη 40χρονη γυναίκα του αναίσθητη με τραύματα στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί άρχισαν να ρωτούν τι συνέβη, ωστόσο ο 50χρονος ισχυριζόταν ότι δεν γνώριζε τίποτα.

Ο 4χρονος γιος αποκάλυψε το ψέμα του πατέρα

«Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά» φέρεται να είπε ο 4χρονος γιος της οικογένειας στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να συλλάβουν τον 50χρονο. Άλλωστε, ο 50χρονος χτυπούσε με μανία τη σύζυγό του μπροστά στα αθώα μάτια των παιδιών τους.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 50χρονος άπλωνε χέρι στη σύζυγό του. Έχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, αφού το 2023 είχε συλληφθεί ξανά για επίθεση εναντίον της συζύγου του, που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός».