Κορωπί: «Ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη» - Έπαιξε θέατρο ο 50χρονος

Το άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους

Κορωπί: «Ελάτε, βρήκα τη σύζυγό μου αιμόφυρτη» - Έπαιξε θέατρο ο 50χρονος
«Ελάτε, βρήκα την σύζυγό μου αιμόφυρτη», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή σε τηλεφωνητή του 100 ο 50χρονος, προσπαθώντας να πείσει τις αρχές πως δεν έχει καμία εμπλοκή στον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη η 40χρονη σύζυγός του, μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί. Το άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Όλα έγιναν γύρω περίπου στις 16:00 το μεσημέρι της Πέμπτης, 23 Οκτωβρίου, στη συμβολή των οδών Αγίου Νεκταρίου και Ευαγγελιστρίας στο Κορωπί. Για άγνωστο λόγο, ο 50χρονος άρχισε να χτυπά με μανία το πρόσωπο και το σώμα της συζύγου του με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητη. Δεν σκέφτηκε ούτε τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 3,5 μηνών και 4 χρόνων που έκλαιγαν ασταμάτητα από τις σκηνές βίας.

Έχοντας στον φάκελό του ήδη μία σύλληψη και πάλι για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης (2023), είπε ψέματα στους αστυνομικούς για να γλιτώσει τη σύλληψη.

Η «παράσταση» που δεν έπεισε

Αφού είδε πως η σύζυγός του με καταγωγή από την Λιθουανία δεν συνερχόταν, αποφάσισε να καλέσει το 100 λέγοντας πως μόλις μπήκε σπίτι τους και βρήκε την αγαπημένη του σε τραγική κατάσταση.

«Ελάτε, βρήκα την σύζυγό μου αιμόφυρτη», είπε και έσπευσε στο σπίτι περιπολικό. Κατά την έρευνα, οι έμπειροι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι ο 50χρονος έπεφτε σε αντιφάσεις και έτσι υποψιάστηκαν πως εκείνος οφείλεται για τα τραύματα της 40χρονης. Τον συνέλαβαν αμέσως.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το θύμα ενδοοικογενειακής βίας και το μετέφερε εσπευσμένα στον Ερυθρό Σταυρό. Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα τραύματά της βαριά και πολλαπλά. Ο 50χρονος την χτύπησε λες και την μισούσε με μπουνιές και κλωτσιές σε κεφάλι και σώμα. Οι γιατροί ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας της.

