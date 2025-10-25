Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε για τζόκινγκ και έστειλε μήνυμα στους followers του - «Αδράξτε τη μέρα»

Ο γνωστός τραγουδιστής παραμένει σε... φόρμα!

Δημήτρης Δρίζος

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους, καλώντας τους να εκμεταλλευτούν κάθε στιγμή της ημέρας. Κατά τη διάρκεια του πρωινού του τζόγκινγκ σε παραθαλάσσια περιοχή, ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα σύντομο βίντεο γεμάτο θετική ενέργεια.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο όπου τον βλέπουμε να τρέχει σε φυσικό τοπίο κοντά στη θάλασσα.

Καθώς έκανε τη γυμναστική του, απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς του φίλους με ένα μήνυμα που ενθαρρύνει την άσκηση και την καλή διάθεση: «Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή αρχή σε όσους ξεκίνησαν την άσκηση αυτή την εβδομάδα. Πάμε, αδράξτε τη μέρα».

Γιώργος Μαζωνάκης: Βγήκε για τζόκινγκ και έστειλε μήνυμα στους followers του - «Αδράξτε τη μέρα»

