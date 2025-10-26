Ηράκλειο: Επιβάτης «κρεμασμένος» σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου για να προστατεύσει τον προφυλακτήρα

Μια φωτογραφία από την Κρήτη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας έναν άνδρα να κάθεται στο ανοιχτό πορτ μπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, πιθανότατα επειδή δεν υπήρχε χώρος στην καμπίνα. Το όχημα κινείται κανονικά στο δρόμο, προκαλώντας σοκ σε όσους το βλέπουν, καθώς ο κίνδυνος για τον επιβάτη είναι εξαιρετικά μεγάλος.

Η εικόνα καταγράφηκε σε δρόμο της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, πρόκειται για όχημα εταιρείας-συνεργείου, που μετέφερε προφυλακτήρα ωστόσο επειδή το αντικείμενο δεν χώραγε, κάθισε στο ανοιχτό πορτ μπαγκάζ προκειμένου να προστατεύει τον προφυλακτήρα.